Porsche peilt für 2030 mehr als 80 Prozent vollelektrische Neufahrzeuge an

Porsche hat bei der Präsentation seines Geschäftsergebnisses im Jahr 2021 ambitionierte Elektroauto-Ziele formuliert. Der Zuffenhausener Sportwagenbauer visiert für 2030 mehr als 80 Prozent vollelektrische Neufahrzeuge an.

Der Umsatz des Unternehmens lag 2021 bei 33,1 Milliarden Euro, das sind 4,4 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr und entspricht einem Wachstum von 15 Prozent. Das operative Ergebnis betrug 5,3 Milliarden Euro und übertraf den Vorjahreswert um 1,1 Milliarden Euro (+27 %) „Porsche hat seine Effizienz weiter gesteigert und die Gewinnschwelle gesenkt. Das gibt uns den Spielraum, trotz der angespannten Wirtschaftslage in die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens zu investieren. Die Investitionen in Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit treiben wir entschlossen voran“, sagte Finanzchef Lutz Meschke.

2021 hat Porsche weltweit 301.915 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Damit wurde erstmals in der Firmengeschichte die Marke 300.000 überschritten (Vorjahr: 272.162). Die meistverkauften Modelle waren das Mittelklasse-SUV Macan (88.362) und das große SUV Cayenne (83.071). Mehr als verdoppelt haben sich die Auslieferungszahlen der Reihe Taycan: 41.296 Kunden nahmen das Elektroauto in der Sportlimousinen– oder einer der Shooting-Brake–Ausführungen entgegen. Damit überholte die Baureihe die Sportwagenikone 911, obwohl diese mit 38.464 Einheiten ebenfalls eine neue Bestmarke aufstellte.

„Der Taycan ist zu 100 Prozent ein Porsche und begeistert die Menschen, Bestands- und Neukunden, Experten und Fachmedien. Wir verstärken unsere Elektrooffensive mit einem weiteren Modell: Mitte des Jahrzehnts wollen wir unseren Mittelmotor-Sportwagen 718 ausschließlich vollelektrisch anbieten“, sagte Firmenchef Oliver Blume. Einen Ausblick auf das Design des neuen 718 gibt die Rennwagen-Studie Mission R. Als nächstes Elektroauto startet zunächst 2023 die neue Generation des Macan als reiner Stromer, die aktuellen Verbrenner-Modelle werden vorerst aber weiter angeboten.

Im vergangenen Jahr waren knapp 40 Prozent aller in Europa ausgelieferten Porsche-Neufahrzeuge elektrifiziert, also Plug-in-Hybride oder Elektroautos. „2025 sollen die Hälfte aller neu verkauften Porsche elektrifiziert sein – also vollelektrisch oder Plug-In Hybrid“, kündigte Blume an. „Im Jahr 2030 soll der Anteil aller Neufahrzeuge mit einem vollelektrischen Antrieb bei mehr als 80 Prozent liegen.“

Um seine E-Mobilitäts-Ziele zu erreichen, investiert Porsche gemeinsam mit Partnern in „Premium-Ladestationen“ und zusätzlich in eine eigene Lade-Infrastruktur. Weitere „umfangreiche Investitionen“ sollen in Kerntechnologien wie Batteriesysteme und Modulfertigungen fließen. In der neugegründeten Cellforce Group werden „Hochleistungsbatteriezellen“ entwickelt und produziert, die bis zum Jahr 2024 Serienreife erreichen sollen.