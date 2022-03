Tesla will ab Dienstag Elektroautos aus Brandenburger Fabrik ausliefern

Tesla wollte sein deutsches Werk in Brandenburg nahe Berlin in Rekordzeit hochziehen und in Betrieb nehmen. Der für Sommer 2021 anvisierte Start verzögerte sich dann aber deutlich, erst vor zwei Wochen erhielt der Elektroautobauer den Genehmigungsbescheid für seine neue „Gigafactory“. Nun soll es schnell gehen, Tesla will in Kürze seine deutsche Fabrik in der Gemeinde Grünheide in Betrieb nehmen.

Der US-Hersteller wolle am Dienstag in seinem Brandenburger Werk die ersten Autos ausliefern, berichten Medien. Zur Eröffnungsfeier soll Tesla-Chef Elon Musk anreisen, auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde vor Ort sein, teilte eine Regierungssprecherin mit.

Tesla produziert bereits Elektroautos in Grünheide, allerdings nur zu Testzwecken. Kundenfahrzeuge dürfen erst gebaut werden, wenn das Unternehmen letzte an die Erteilung der Genehmigung geknüpfte Anforderungen erfüllt hat. Ist dies erledigt, kann Tesla sein Mittelklasse-SUV Model Y in Deutschland bauen. Das Fahrzeug wurde aufgrund der Verzögerung der hiesigen Fabrik im letzten Jahr mit aus China importiert Einheiten eingeführt. Später soll auch die ebenfalls aus der Volksrepublik kommende Mittelklasse-Limousine Model 3 in Grünheide für den hiesigen und europäischen Markt entstehen.

Die verzögerte Inbetriebnahme seiner neuesten Gigafactory ist nach Ansicht von Tesla vor allem auf die deutsche Bürokratie zurückzuführen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat eingeräumt, dass Prozesse für solche Projekte beschleunigt werden müssen. Zur Verspätung beigetragen haben aber auch Änderungsanträge des Konzerns sowie anhaltende Einwände und Proteste von Anwohnern und Umweltschützern.

Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass die Tesla-Fabrik in Brandenburg eine Gefahr für das Trinkwasser der Region darstellen soll. Das Unternehmen und die Landesregierung haben das allerdings dementiert. Wenige Tage vor der geplanten offiziellen Eröffnung wurde bekannt, dass das Landesamt für Umwelt die nötige höhere Wasserförderung duldet. Die Versorgung der Region inklusive des Tesla-Standorts ist damit vorerst gesichert.

Für den Brandenburger Standort ist laut Tesla zunächst eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 500.000 Elektroautos vorgesehen. Eine bereits geplante Kapazitätserweiterung auf eine Million Fahrzeuge wurde laut Berichten wegen des verspäteten Starts der Serienproduktion vorerst auf Eis gelegt. Neben Elektroautos sollen in Grünheide auch im großen Stil Batteriezellen hergestellt werden. Dazu will Tesla insgesamt 12.000 Mitarbeiter beschäftigen.