Elektrische Leichtfahrzeuge (Light Electric Vehicle, LEV) haben großes Potenzial, die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrssektors zu reduzieren und so zum Klimaschutz beizutragen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Auftrag des Interessenverbands für elektrische Leichtfahrzeuge LEVA-EU.

Theoretisch könnte der Analyse nach die Hälfte der derzeit in Deutschland mit dem Auto gefahrenen Kilometer auch mit elektrischen Leichtfahrzeugen zurückgelegt werden. Dies würde die Treibhaugas-Emissionen im Vergleich zu Fahrten mit konventionell angetriebenen Pkw um über 40 Prozent senken. Pro Jahr wären das rund 57 Millionen Tonnen weniger Emissionen.

Für ihre Studie haben die Forscher der DLR-Institute für Fahrzeugkonzepte sowie für Verkehrsforschung die ganze Bandbreite an elektrischen Leichtfahrzeuge betrachtet. Diese reicht von E-Scootern, E-Bikes und E-Lastenrädern, elektrischen Rollern und Motorrädern bis hin zu drei- und vierrädrigen kleinen Autos der Klasse L5e bis L7e.

„Ressourcenschonende Fahrzeuge sind ein wichtiger Faktor, um die Klimawirkung des Verkehrssektors zu senken – zusätzlich zu Veränderungen unseres Mobilitätsverhaltens und technologischen Fortschritten“, sagt Studienleiterin Mascha Brost. Bei großen und schweren Autos werde ein Großteil der Antriebsenergie benötigt, um das Fahrzeug an sich zu bewegen. Nur ein Bruchteil diene der Fortbewegung der Insassen. Bei LEV sei das Verhältnis wesentlich besser. Aufgrund ihres geringeren Gewichts könne die Batterie kleiner ausgelegt werden. Sie verbrauchten so auch in der Produktion weniger Rohstoffe und verursachten weniger klimaschädliche Emissionen.

E-Leichtfahrzeug statt Auto

In Deutschland ist der Verkehrssektor für rund 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Mehr als 60 Prozent davon entfallen auf den Pkw-Verkehr. Durchschnittlich sitzen in einem Auto laut dem DLR nur 1,4 Personen. 80 Prozent der Strecken seien kürzer als 20 Kilometer. Jeden Tag gebe es in Deutschland fast 30 Millionen Pkw-Fahrten mit weniger als zwei Kilometer und weitere 30 Millionen unter fünf Kilometer. „Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, dass für solch kurze Distanzen nicht unbedingt ein großer Pkw notwendig ist, sondern LEV durchaus eine Alternative darstellen. Sie ermöglichen weiterhin individuelle Mobilität, nur wesentlich nachhaltiger“, so Laura Gebhardt, die für die Studie Mobilitätsdaten ausgewertet hat.

Ein Beispiel aus der Studie: Mit einem elektrischen Microcar, das eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h besitzt, könnte theoretisch die Hälfte der mit dem Auto gefahrenen Kilometer zurückgelegt werden. „Bei der Produktion von Microcars entsteht nur rund ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen von einem Mittelklasse-Elektroauto“, erklärt Simone Ehrenberger. Sie hat für die Studie die Ökobilanz von LEV untersucht. Ähnlich wie mit einem Auto könne man mit einem LEV flexibel und individuell mobil sein. Daher seien elektrische Leichtfahrzeuge auch ein interessanter Lösungsansatz für Regionen und Zeiträume, in denen öffentliche Verkehrsmittel kaum angeboten werden.

Damit das in der Studie aufgezeigte Potenzial von elektrischen Leichtfahrzeugen realisiert werden kann, seien unterstützende Maßnahmen notwendig, so die Forscher – zum Beispiel, um die Akzeptanz dieser Fahrzeuge zu steigern. Auch Anreize für Kauf und Nutzung, regulatorische Maßnahmen, der Aufbau der notwendigen Infrastruktur sowie mehr komfortable und sichere Fahrzeugkonzepte zählten dazu. Diese Aspekte gelte es in weiteren Forschungsarbeiten zu untersuchen. Denn aktuell würden LEV nur eine kleine Nische auf dem Fahrzeugmarkt, in der Wissenschaft und auf der politischen Agenda besetzen.