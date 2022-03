Lotus stellt elektrisches „Hyper-SUV“ Eletre vor

Die britische Sportwagenmarke Lotus bringt künftig nur noch Elektroautos auf den Markt. Vier weitere Modelle zusätzlich zu dem bereits erhältlichen Supersportwagen Evija sind angekündigt. Das erste davon ist das jetzt vorgestellte „Hyper-SUV“ Eletre. Das zuvor unter dem Projektnamen Type 132 angekündigte Modell ist das erste fünftürige Serienauto und das erste „Lifestyle“-Elektroauto der Marke außerhalb des Sportwagensegments.

Der 5103 Millimeter lange, 2231 Millimeter breite und 1630 Millimeter hohe Eletre hat einen elektrischen Allradantrieb mit 441 kW (600 PS) Leistung. Damit geht es in unter drei Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis um die 260 km/h. Die Energie für den Antrieb kommt von einer Batterie mit über 100 kWh Speicherkapazität, das soll etwa 600 Kilometer Reichweite ermöglichen. Geladen werden kann standardmäßig mit bis 22 kW an AC-Geräten. An schnellen öffentlichen DC-Säulen soll sich mit bis 350 kW Strom für 400 Kilometer in 20 Minuten in die Akkus pressen lassen.

Lotus versichert, dass der Eletre der Marken-DNA gerecht wird. Das SUV soll besonders dynamisch und sportlich fahren. Das Fahrzeug habe zudem „das fortschrittlichste aktive Aerodynamikpaket“ aller Serien-SUV und intelligente Fahrtechnologien für automatisiertes Fahren wie ein Lidar-System. Lotus betont auch die Konnektivität des Eletre, das Infotainment setze neue Maßstäbe, versprechen die Entwickler.

„Der Eletre ist ein kühnes und revolutionäres neues Auto, mit dem wir unser Bekenntnis erfüllen, Lotus in neue Automobilsegmente zu bringen“, sagt Firmenchef Matt Windle. „Dies ist ein bedeutsamer Punkt in unserer Geschichte und ein klares Signal für das Vorhaben, unser Unternehmen umzugestalten. Der Eletre ist ein echter Lotus, wir sind zuversichtlich, dass er die Kunden von Performance-Autos begeistern wird und eine klare Alternative zu den etablierten Anbietern in diesem Segment darstellt. Der Eletre hat die Seele eines Lotus und die Benutzerfreundlichkeit eines SUV.“

Der Eletre ist das erste einer Reihe von „Premium-Lifestyle-Elektroautos“ von Lotus, die in einer neuen Produktionsstätte in Wuhan, China, gebaut werden sollen. Die Marke gehört seit einigen Jahren zum chinesischen Geely-Konzern, betont aber, dass das Design des Eletre federführend in Großbritannien entwickelt wurde.

Der Eletre basiert auf der neuen Lotus-800-Volt-Plattform Electric Premium Architecture (EPA). „Das bodennahe Design sorgt für ein hervorragendes Fahrverhalten, und die EPA lässt sich problemlos an Batteriegrößen, Motoren, Komponentenlayouts und intelligente Fahrtechnologien der Fahrzeugklassen C+ bis E+ anpassen“, heißt es. Die Architektur ist als Basis für alle neuen Elektroautos von Lotus vorgesehen, dazu gehören neben dem Eletre ein viertüriges Coupé, ein mittelgroßes Elektro-SUV sowie ein weiterer elektrischer Sportwagen. Der 2022 eingeführte Emira ist der letzte Verbrenner-Sportwagen von Lotus.

Der Lotus Eletre kann ab sofort reserviert werden, Preise wurden noch nicht veröffentlicht. Starten soll das Elektroauto im nächsten Jahr in China, Großbritannien und den USA.