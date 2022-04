CATL-Batteriewerk in Thüringen soll Ende 2022 mit der Produktion starten

Der chinesische Akkufertiger CATL (Contemporary Amperex Technology) will in der zweiten Jahreshälfte die Produktion in seinem neuen Werk im thüringischen Arnstadt hochfahren. „Wir sind im Endspurt“, sagte Europapräsident Matthias Zentgraf in Arnstadt beim Erhalt einer Betriebsgenehmigung des Landes Thüringen.

CATL hatte im Oktober 2019 mit dem Bau des Werks begonnen. Für die erste Ausbaustufe sei eine Kapazität von zunächst 8 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr geplant, sagte Zentgraf der Deutschen Presse-Agentur. Das entspreche einer Jahreskapazität an Batterien für etwa 120.000 E-Autos. Bis Jahresende sollen 1500 Mitarbeiter aus der Region eingestellt werden, etwa 500 seien bereits an Bord.

Derzeit läuft laut Zentgraf der Innenausbau in dem über einen halben Kilometer langen Neubaukomplex, in den das chinesische Unternehmen rund 1,8 Milliarden Euro investieren wolle. Ursprünglich waren zunächst nur 240 Millionen Euro vorgesehen, die Pläne wurden später jedoch erweitert. Die Produktionsmaschinen seien schon auf dem Weg, berichtete der Europa-Präsident. „Unsere Kunden drängen auf einen möglichst schnellen Start.“ Dieser soll Ende des Jahres erfolgen. In Zukunft will CATL eine Produktionskapazität von 14 GWh erreichen und 2000 Arbeitsplätze in Deutschland schaffen.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund sprach von einer der größten Batteriezellenfabriken in Europa. Das Projekt zeige, dass schnelle Genehmigungen trotz aufwendiger Prüfungen möglich seien. Die zweite Teilgenehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz für die Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT) sei erfolgt. „Deshalb können Sie jetzt durchstarten“, sagte Siegesmund.

In dem Neubau im Gewerbegebiet „Erfurter Kreuz“ sollen nach Angaben von Zentgraf bis zum kommenden Jahr insgesamt sechs Fertigungslinien installiert werden und in Betrieb gehen. Das Werk bei Arnstadt ist das erste von CATL außerhalb Chinas. Es soll künftig alle großen deutschen Automobilhersteller mit Batteriezellen für ihre Elektroautos beliefern. BMW steht bereits seit 2018 als erster Großkunde fest.

„Für Thüringen ist CATT eine der wichtigsten industriellen Investitionen der letzten Jahrzehnte“, erklärte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. „Gleichzeitig könnte das Projekt die Initialzündung für das Entstehen eines ‚Battery Valley Thüringen‘ sein, da sich die ersten Zulieferbetriebe von CATL in der Region angesiedelt haben.“

CATT besteht aus zwei Gebäuden: G1, ein bestehendes Gebäude, das von einem anderen Unternehmen erworben wurde und in dem die Zellen zu Modulen zusammengebaut werden. Dazu kommt G2, eine von CATT neu errichtete Anlage, in der die Zellen produziert werden. Anfang April wurde die Zulassung für die Zellproduktion von G2 erteilt. Mit Reinräumen, technischer Sauberkeit und konstanter Luftfeuchtigkeit ist die Anlage laut CATL fast so komplex wie eine Chipfabrik. Inzwischen erzeuge das Werk einen Teil seines Stroms aus den Sonnenkollektoren auf dem Dach des Gebäudes und versuche so, nachhaltig zu produzieren.