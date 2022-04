Solar-Elektroauto Lightyear One künftig 100.000 Euro teurer

Das niederländische Start-up Lightyear bringt in diesem Jahr sein Elektroauto One auf den Markt. Die aerodynamisch gezeichnete Limousine mit integrierten Solarzellen soll der bisher effizienteste Pkw auf den Straßen werden, unabhängig von den Wetterbedingungen und der gefahrenen Geschwindigkeit. Nachdem die erste limitierte Serie nun verkauft ist, steigt der Preis des Modells beträchtlich.

Bei 85 km/h und warmem Wetter soll der One über 700 Kilometer mit einer Batterieladung fahren können. Bei widrigen Bedingungen wie niedrigen Temperaturen sollen dank des geringen Energieverbrauchs immerhin noch über 400 Kilometer möglich sein. Zusätzlich zu dem via Stecker in die Batterie geladenen Strom sollen die Kunden an einem sonnigen Tag Energie für 72 Kilometer mit Solarzellen auf dem Fahrzeug erzeugen können.

Die ersten 150 Modelle des One zu einem Preis von 150.000 Euro sind reserviert, vornehmlich von Investoren. Für die weiteren Fahrzeuge wird ein deutlich höherer Preis aufgerufen: Die „Limited Edition“ genannte zweite reservierbare Modellreihe koste 250.000 Euro, berichtet die Automobilwoche. Auf der Website von Lightyear heißt es mittlerweile, dass der Preis auf Anfrage mitgeteilt wird.

Einen Grund für die Preiserhöhung nannte das Start-up nicht. Auch andere Elektroautos sind zuletzt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg teurer geworden – aber nicht in einem solchen Ausmaß wie der One. Insgesamt sollen von dem Stromer früheren Aussagen nach 946 Exemplare hergestellt werden. Lightyear produziert den One nicht selbst, sondern lässt ihn im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Auftragsfertiger Valmet Automotive Inc. in Finnland bauen. Die Solardächer werden in den Niederlanden hergestellt.

Mit dem Geld seiner Investoren – 2021 wurden fast 100 Millionen Euro eingesammelt – und den Einnahmen durch den One will Lightyear seine Technologie massentauglich machen. Nach dem teuren Erstlingswerk sollen auch erschwinglichere Solar-Elektroautos auf die Straßen gebracht werden. Ende letzten Jahres hatte Lightyear bekannt gegeben, dass der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan 5000 Exemplare des zweiten Modells der Marke reserviert hat. Die Produktion der Fahrzeuge soll ab 2024 starten.

Das zweite Modell baut laut Lightyear auf der für den One entwickelten Technologie auf und soll in Europa, den USA und anderen Märkten zu einem Einstiegspreis von 30.000 Euro erhältlich sein. Gründer und CEO Lex Hoefsloot kündigte an, dass man mit der Unterstützung von LeasePlan „ein einzigartiges und wirklich nachhaltiges Fahrzeug“ auf den Markt bringen werde.