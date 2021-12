Lightyear kündigt Solar-Elektroauto für 30.000 Euro an, Produktion ab 2024/2025

Das Start-up Lightyear konnte in diesem Jahr bis September weitere 93 Millionen Euro für sein langstreckentaugliches Elektroauto One mit Solarzellen in der Karosserie einsammeln. Nach ihrem 150.000 Euro teuren Erstlingswerk wollen die Niederländer auch erschwinglichere Solar-Elektroautos auf die Straßen bringen. Zu den Plänen gibt es nun neue Informationen.

Lightyear gab zum Ende des Jahres bekannt, dass der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan 5000 Exemplare des zweiten Modells der Marke reserviert habe. Die Produktion der Fahrzeuge solle „2024/2025“ starten. Bereits davor will LeasePlan den One in sein europäisches Netzwerk aufnehmen, der ab 2022 vom Band laufen soll.

Das zweite Modell baue auf der für den One entwickelten Technologie auf und werde in Europa, den USA und anderen Märkten zu einem Einstiegspreis von 30.000 Euro erhältlich sein, erklärte Lightyear. Gründer und CEO Lex Hoefsloot sagte, dass man mit der Unterstützung von LeasePlan „ein einzigartiges und wirklich nachhaltiges Fahrzeug“ auf den Markt bringen werde.

„Gemeinsam werden LeasePlan und Lightyear das erste solarbetriebene Autoabonnement der Welt anbieten“, so LeasePlan-Chef Tex Gunning. „Mit Lightyear gehört die Reichweitenangst der Vergangenheit an, ebenso wie der Alptraum, eine bequeme und verfügbare Ladestation finden zu müssen – ein absoluter Durchbruch im Kampf um die Reduzierung der Emissionen im Straßenverkehr.“

Lightyear hat in diesem Jahr mehrere Meilensteine bekannt gegeben: Im Juli besiegelte das Start-up eine Partnerschaft mit dem Auftragsfertiger Valmet Automotive Inc. für die Produktion des One in Finnland. Im Sommer fuhr der neueste Prototyp des Modells 440 Meilen (708 km) mit einer Batterieladung. Das Unternehmen verkündete zudem einen neuen niederländischen Standort für die Produktion seiner Solardächer. Zum Ende des Jahres wurde jetzt die weitere Produktplanung konkretisiert.

Den One will Lightyear in den kommenden Monaten weiter für die Serie testen und optimieren sowie die für die Zulassung erforderlichen Homologationstests absolvieren. Das Solar-Elektroauto soll kommenden Sommer in einer auf 946 Exemplare limitierten Erstserie starten. Mit der integrierten Solar-Technologie soll die 60-kWh-Fahrbatterie an einem sonnigen Tag für etwa 45 Meilen (72 km) geladen werden können.