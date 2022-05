BMW und Mercedes-Benz wollen Carsharing-Joint-Venture Share Now an Stellantis verkaufen

BMW und Mercedes-Benz Mobility haben vor, ihr Gemeinschaftsunternehmen Share Now an den Stellantis-Konzern (u. a. Fiat, Chrysler, Citroën, Opel, Peugeot) zu veräußern. Eine entsprechende Vereinbarung haben die drei Unternehmen vor kurzem unterzeichnet und Stillschweigen über die Details der Transaktion vereinbart. Sie steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Die Veräußerung der Carsharing-Tochter ist vor dem Hintergrund einer Neuausrichtung des Mobilitäts-Joint-Ventures geplant. Künftig wollen sich BMW und Mercedes auf zwei Geschäftsfelder konzentrieren: auf die digitale Multimobilität (Free Now) und auf digitale Dienstleistungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen (Charge Now).

„Wir sind stolz darauf, mit car2go das Segment des Free-floating Carsharing begründet zu haben. Auch wenn sich Mercedes-Benz künftig stärker auf das Kerngeschäft im Luxussegment konzentriert, bleibt Carsharing ein wichtiger Bestandteil der urbanen Mobilität und bei Free Now ein wesentliches Element im Mobilitätsangebot“, so Gero Götzenberger von Mercedes-Benz Mobility. „Mit Free Now und Charge Now fokussieren wir auf zwei Wachstumsfelder, die unseren Kunden auch in Zukunft die ganze Bandbreite an Mobilitätsdienstleistungen bieten und den Ausbau der Elektromobilität unterstützen.“

Rainer Feurer, Bereichsleiter Corporate Investments bei BMW: „Die Mobility-Joint Ventures haben in Europa Pionierarbeit geleistet – Free Now und Charge Now sind mit dem Ansatz, eine Software-Plattform für möglichst viele Player in ihrem jeweiligen Segment aufzubauen, sehr erfolgreich unterwegs. Unseren Kunden wollen wir so mit den Apps von Free Now und Charge Now ein umfassendes und möglichst vielfältiges Angebot an digitalen Dienstleistungen an die Hand geben. Die neue Ausrichtung ermöglicht uns die schnellere Skalierung unserer Aktivitäten und somit in kürzester Zeit weiteres, profitables Wachstum.“

Free Now bietet über sein Partner-Netzwerk laut BMW und Mercedes Zugriff auf knapp 180.000 Fahrzeuge in über 150 Städten in der Free-Now-App an. „Die größte Fahrzeugauswahl Europas, vom E-Scooter über E-Bike, E-Moped und Carsharing bis zum Taxi und Chauffeur-Fahrzeug, ist für den Nutzer mit einem Klick erreichbar. Damit entspricht Free Now dem zunehmenden Wunsch der Kunden, mit einer Mobilitäts-App den besten Weg von A nach B frei wählen zu können“, heißt es. Die zunehmende Einbindung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Implementierung eines Mobilitäts-Budgets im vergangenen Jahr zeigten den künftigen Fokus der App auf.

Share Now ist 2019 durch die Verschmelzung der Carsharing-Angebote car2go (Mercedes) und DriveNow (BMW) etabliert worden. Share Now ist laut den Partnern heute Marktführer in Europa und bietet mittlerweile unter anderem auch Langzeit-Carsharing an. Die Stellantis-Mobilitätstochter Free2move bekäme mit dem Erwerb die Möglichkeit, ihr Carsharing in Europa weiter auszubauen.