Buchungsplattform: Elektro-Mietwagen nur schwach nachgefragt

Das Angebot an Elektroautos ist bei den Mietwagenunternehmen in Europa nach Angaben der Buchungsplattform Billiger-Mietwagen.de noch sehr klein. „Der Anteil bei allen Buchungen beträgt 0,22 Prozent“, teilte das Portal mit. In den vergangenen zwölf Monaten hätten die Kunden über die Plattform nur rund 2500 Elektro-Mietwagentage gebucht – 77 Prozent davon in Spanien, 10 Prozent in Frankreich und 2 Prozent in Deutschland.

Bevorzugt würden Verbrenner gebucht, da diese bei den Anbietern auch vermehrt zur Verfügung stünden und die Modalitäten des Auftankens weltweit vertraut seinen, so das Portal. In den USA, Spanien und Deutschland gebe es inzwischen zwar ein vorzeigbares Angebot an Mietautos mit Batterieantrieb. Aber die Miete sei meist teurer als die eines Benziners oder Dieselfahrzeugs, sagte Billiger-Mietwagen-Sprecher Frieder Bechtel. Viele Urlauber hätten auch keine Lust, Ladesäulen zu suchen und während des Ladens lange zu warten.

Noch am höchsten sei die Nachfrage auf Mallorca. Die Balearen hätten auch viel für den Ausbau der Ladeinfrastruktur getan: Es gebe reservierte Parkplätze an attraktiven Tourismuszielen, etwa vor einem Museum oder am Rathaus, wo elektrische Autos kostenlos Strom ziehen dürfen. Auf Formentera sei die Zahl der Autos auf der Insel begrenzt, E-Autos aber von der Quote ausgenommen.

Laut der Ferienwohnung-Suchmaschine Holidu bieten europaweit nur 0,3 Prozent der Ferienunterkünfte Lademöglichkeiten für Stromer. In Göteborg, München und Eindhoven hätten rund 3 Prozent der Ferienwohnungen eine Ladestation. An der holländischen Küste habe 1 Prozent der Unterkünfte eine Ladestation in unmittelbarer Nähe, am Comer See 0,4 Prozent. Die Daten stammten aus der Datenbank von Holidu mit gut 15 Millionen Unterkünften weltweit.