Neuer StreetScooter-Eigentümer B-ON will im großen Stil Flotten elektrifizieren

Die Deutsche Post hat in diesem Jahr ihre E-Transporter-Tochter StreetScooter an Odin Automotive verkauft. Das internationale Firmenkonsortium gab nun bekannt, sich in B–ON umzubenennen und eine Reihe von Elektrifizierungsdienstleistungen anzubieten. Dabei erhält es Unterstützung durch eine Partnerschaft mit dem japanischen Technologieriesen Hitachi Group.

Flottenbesitzer müssten sich elektrifizieren, der Prozess sei heute aber so fragmentiert, dezentralisiert und schwer zu steuern, dass die meisten nicht einmal wüssten, wo sie anfangen sollen. „Deshalb wurde B–ON gegründet: Um einen radikal einfacheren, stressfreien und kurzweiligen Weg aufzuzeigen, der Fuhrparkbesitzern alles bietet, was sie benötigen, um passende Lösungen für den Transport auf der letzten Meile in einem leicht verständlichen, ganzheitlichen Prozess zu lösen“, heißt es.

Das Portfolio des Unternehmens halte alles bereit, was die Kunden für die Elektrifizierung brauchen: „bewährte Elektrofahrzeuge, intelligente Tools für Lieferdienste, wiederverwendbare Verpackungen, Zugang zu Service und Wartung, Energieinfrastruktur und Lademanagement, Telematik- und Flottenmanagementsoftware und sogar fahrerorientierte Lösungen, die das Arbeiten im Liefer­dienst angenehm und ansprechend machen“.

B–ON sei mehr als nur ein Name – „es ist eine moderne, lebendige Marke, die nie statisch und immer in Bewegung ist, die dynamisch mit unserer Zielgruppe kommuniziert und sie aktiv einlädt, sich mit uns auf die Reise in eine saubere Zukunft zu begeben“, sagt Marketingchef Gernot Friedhuber. „Wir sind bei der Markenbildung bis an unseren Kern gegangen und haben unsere Identität derart gestaltet, dass wir in allem, was wir tun, den Kunden in das Zentrum eines sinnvollen Ökosystems des Mobilitätswandels stellen.“

Die neue Servicepaket umfasset sowohl eigene Leistungen als auch externe Partnerschaften, darunter eine Kooperation mit Hitachi, das Schlüsselfunktionen wie das Lade- und Energiemanagement für B–ON-Kunden in Europa und Asien unterstützen wird. Dafür ist Hitachis Venture Capital-Bereich, Hitachi Ventures, als einer der zentralen Investoren von B–ON mit an Bord gekommen.

„Die Übernahme von StreetScooter Anfang des Jahres hat uns einen großen Vorsprung verschafft, da wir so die Komponente ‚Fahrzeug‘ in unserer kompletten Elektrifizierungslösung bereitstellen können“, so Stefan Krause, CEO von B–ON. „Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir einen Partner wie Hitachi gewonnen haben, um den Bereich ‚Service‘ unseres Portfolios zu stärken. Wir sind überzeugt, dass nur eine ganzheitliche Lösung der Schlüssel zur Türöffnung bei Flottenbesitzern sein kann, um diesen Wandel vollständig umzusetzen.“

Odin hat nach StreetScooter weitere Akquisitionen im Bereich Mobilität angekündigt, um seine Produktpalette für elektrifizierte „Last-Mile“-Dienste „erheblich“ zu erweitern. Konkretes ist dazu bisher nicht bekannt.