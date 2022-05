Studie: Globale Autohersteller untergraben 1,5-Grad-Ziel

Die Automobilindustrie stellt auf Elektroantrieb um, das Engagement und Tempo der Hersteller unterscheidet sich dabei deutlich. Die japanischen Unternehmen Toyota und Nissan sind derzeit laut der britischen Denkfabrik InfluenceMap am schlechtesten auf die Transformation der Branche vorbereitet. Aber auch viele andere Autobauer bremsten noch bei umweltfreundlicherer Antriebstechnik.

InfluenceMap hat zukünftige Produktionsdaten des Marktbeobachters IHS Markit analysiert. Demnach werden bis 2029 nur 14 Prozent der weltweiten Produktion von Toyota auf vollelektrische Fahrzeuge entfallen. Bei Nissan werden es 22 Prozent sein. Im Vergleich dazu wird die Produktion des südkoreanischen Anbieters Hyundai bis 2029 einen Elektroauto-Anteil von 27 Prozent erreichen, die von Ford und dem Volkswagen-Konzern 36 beziehungsweise 43 Prozent.

Toyota setzt weltweit die meisten Autos ab, hat sich aber früh und intensiv dem Hybridantrieb verschrieben. Flankierend wollte das Unternehmen eigentlich Wasserstoff-Elektromobilität als Antrieb der Zukunft etablieren, der Markt fragt heute jedoch vor allem reine Stromer nach. Toyota hat deshalb eine E-Auto-Offensive beschlossen, ist hier aber deutlich später dran als die Konkurrenz. Nissan ist dagegen einer der Stromer-Pioniere unter den größeren Herstellern. Die Japaner haben es allerdings versäumt, an den Erfolg des Kompaktwagens LEAF anzuknüpfen, der längere Zeit das meistverkaufte Elektroauto war. Auch Nissan versucht nun, bei der E-Mobilität aufzuholen.

„Die Tatsache, dass Toyota und Nissan die beiden Unternehmen sind, die am schlechtesten abschneiden, unterstreicht den starken Zusammenhang zwischen negativem klimapolitischem Engagement und niedrigen Prognosen für die Produktion von Elektrofahrzeugen“, sagt Ben Yourievn von InfluenceMap. Toyota setze trotz des von Wissenschaftlern bestätigten großen Potentials von Elektroautos zur Dekarbonisierung des Verkehrs weiterhin stark auf Hybride, selbst in hoch entwickelten Märkten wie Japan und den USA.

Nicht nur Toyota mache weniger Tempo bei sauberem Verkehr als nötig, so InfluenceMap. Zwar hätten zwölf der von der Denkfabrik beleuchteten Unternehmen ihre Unterstützung für das Pariser Klimaabkommen erklärt. Die weltweit größten Autohersteller würden aber die globalen Klimaziele untergraben, indem sie hinter den Zielen für Elektrofahrzeuge zurückbleiben. Gleichzeitig setzten sie sich dafür ein, die Einsatzzeit des Verbrennungsmotors zu verlängern. Elektroautobauer Tesla sei der einzige Hersteller, der die Pariser Klimapolitik weitgehend unterstütze und damit der klare Spitzenreiter der Branche. Die drei nächsten Unternehmen im Ranking Volkswagen, Ford und General Motors zeigten ein gemischtes klimapolitisches Engagement.

Industrieverbände, die Automobilhersteller in allen wichtigen Regionen (USA, EU, Deutschland, Japan und Großbritannien) vertreten, engagieren sich laut InfluenceMap in hohem Maße negativ in der Klimapolitik. Sie würden von den Automobilherstellern strategisch eingesetzt, „um sich an die Spitze der negativen globalen Lobbyarbeit gegen die Klimagesetzgebung zu stellen“. Die Analyse zeige, „dass die großen Automobilhersteller nach wie vor zu den größten Gegnern der Klimapolitik auf der ganzen Welt gehören, so Youriev. „Fast alle Automobilhersteller halten mit dem Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen nicht Schritt. Diese Studie zeigt, dass diejenigen, die am weitesten hinterherhinken, auch die negativsten Akteure bei der Klimapolitik sind.“

Die Auswertung habe weiter ergeben, dass die großen Autobauer planen, die Produktion von Verbrenner-Fahrzeugen nach Afrika, Indien und Südamerika zu verlagern. „In krassem Gegensatz zu Europa wird prognostiziert, dass in Südamerika bis 2029 nur 3 %, in Afrika 8 % und in Indien 9 % aller produzierten Fahrzeuge batterieelektrische Fahrzeuge sein werden“, erklärt InfluenceMap. Selbst Autohersteller mit großen europäischen Batterie-Auto-Ambitionen wie Volkswagen würden in diesen wichtigen Schwellenländern nur sehr wenige reine Stromer produzieren.