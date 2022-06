Audi: Ausgediente Elektroauto-Batterien elektrifizieren Rikschas in Indien

Um seine Elektroautos nachhaltiger zu machen, treibt Audi den Einsatz ausgedienter, aber noch leistungsfähiger Batterien zu anderen Zwecken voran. Dazu gehört nun auch ein Pilotprojekt in Indien. Dort bringt das deutsch-indische Start-up Nunam drei elektrische Rikschas auf die Straßen. Sie werden mit gebrauchten Batterien aus Erprobungsfahrzeugen der Testflotte für Audis SUV e-tron angetrieben.

Das Ziel des Projekts sei es, auszuloten, wie Module aus Hochvoltbatterien nach ihrem Einsatz im Auto weiterverwendet und zu einem alltagstauglichen „Second-Life“-Anwendungsfall werden, erklärt Audi. Auch sollen die Erwerbschancen von Frauen in Indien gestärkt werden. Ihnen werden die E-Rikschas zur Verfügung gestellt, um ihre Waren zu transportieren. Gefördert wird das gemeinnützige Start-up mit Sitz in Berlin und Bangalore von der Audi Umweltstiftung.

„Eine Autobatterie ist auf ein gesamtes Autoleben ausgelegt, doch selbst nach dem Ersteinsatz im Fahrzeug verfügen sie noch über einen großen Teil ihrer Leistung“, sagt der Co-Gründer von Nunam, Prodip Chatterjee. „Für Fahrzeuge mit geringeren Anforderungen an Reichweite und Leistung sowie geringerem Gesamtgewicht sind sie äußerst vielversprechend. Wir setzen Elektroauto-Batterien in diesem Second-Life-Projekt erneut in Elektrofahrzeugen ein, quasi als eine leichtere Form der Elektromobilität. So möchten wir herausfinden, wie viel Leistung die Batterie in diesem anspruchsvollen Anwendungsfall noch bereitstellen kann.“

Die Ökoeffizienz einer E-Rikscha ist laut Chatterjee „optimal“: Während die Batterie eine hohe Energiedichte aufweise und das Gewicht des Fahrzeugs vergleichsweise gering sei, müsse die Leistung des Elektromotors nicht sonderlich groß sein, denn schnell und weit fahren müssten Rikscha-Fahrer in Indien nicht. Elektrisch betriebene Rikschas seien auf den Straßen des Subkontinents zwar schon heute keine Seltenheit. Doch würden sie häufig mit Blei-Säure-Batterien fahren, die eine relativ kurze Lebensdauer haben und dann oft nicht fachgerecht entsorgt werden.

Zugleich würden die Rikscha-Fahrer ihre Fahrzeuge vor allem mit Strom aus dem öffentlichen Netz laden, das in Indien einen hohen Kohlestrom-Anteil aufweist. Auch dafür hat Nunam eine Lösung: Der Strom, der in die E-Rikschas geht, kommt aus Solarladestationen. Die Solarpanels befinden sich auf den Dächern des örtlichen Projektpartners. Tagsüber lädt die Sonne eine e-tron-Batterie als Pufferspeicher mit Energie auf, abends wird der Strom von dort weiter in die Rikschas übertragen. Dadurch wird die Fahrt lokal weitestgehend CO2-emissionsfrei. So kann die elektrische Rikscha tagsüber permanent im Einsatz sein – und in den Abend- und Nachtstunden dennoch mit grünem Strom geladen werden. Auch die Ladesäule ist eine Eigenentwicklung.

Leistung und Reichweite der E-Rikschas überprüft Nunam kontinuierlich. Alle Daten, die sie mit der E-Rikscha sammeln, stellen die Sozialunternehmer potenziellen Nachahmern auf einer Open-Source-Plattform zur Verfügung. „Initiativen wie die von Nunam sind nötig, um für E-Waste neue Anwendungsfälle zu finden. Nicht nur in Indien, sondern weltweit. Deshalb wird Nunam sein Wissen teilen, um weitere Initiativen zu motivieren, Produkte mit Second-Life-Komponenten zu entwickeln, die den ökologisch-sozialen Wandel weitertreiben können“, sagt Rüdiger Recknagel, Geschäftsführer der Audi Stiftung für Umwelt.

Nachdem die Batterie ihr erstes Leben in einem Audi e-tron und ihr zweites in einer E-Rikscha verbracht hat, ist sie noch nicht zwangsläufig am Ende des Weges angekommen. Im dritten Schritt könnte ihre restliche Energie für stationäre Anwendungen wie etwa LED-Beleuchtungen genutzt werden. „Wir wollen aus der Batterie alles herausholen, bevor sie ins Recycling geht“, sagt Chatterjee.