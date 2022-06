Fastned eröffnet neue Schnellladestationen in Fürth und Leutkirch

Nachdem der niederländische Schnellladeanbieter Fastned an der A 70 in Neudrossenfeld kürzlich die europaweit 200. Station ans Netz brachte, folgen nun die nächsten Eröffnungen in Fürth und Leutkirch.

War Fastned bisher innerstädtisch ausschließlich auf REWE-Parkplätzen vertreten, ging mit der Schnellladestation in Fürth die erste komplett autarke Gleichstrom-Station (DC) mit bis zu 300 kW Ladeleistung an den Start. Damit würden die herkömmlichen Wechselstrom-Säulen (AC) am Straßenrand um zukunftsweisende Ladestationen ergänzt, die steigende Mobilitätsbedürfnisse langfristig abdecken können, so Fastned.

An der B 8 und damit an der am stärksten frequentierten Straße der Stadt gelegen können E-Auto-Fahrer in Fürth zukünftig an drei Ladepunkten schnellladen. Während das Elektroauto an der Station an der Hochstraße 2 für die nächsten Kilometer aufgeladen wird, stehen den Fahrern zwei fußläufig erreichbare Cafés und ein Supermarkt zur Verfügung.

Unweit der A 96, Ausfahrt 9, Leutkirch-West, im Allgäu eröffnete Fastned eine weitere Schnellladestation, die das Netz an autobahnnahen Standorten engmaschiger knüpft. Hier wurden zunächst zwei Schnellladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten installiert. Unweit der Station finden sich ein Burger King und eine Bäckerei.

Die neuen Stationen sind laut Fastned skalierbar und können bei Bedarf um weitere Ladepunkte ergänzt werden.

„Die beiden Stationen in Fürth und Leutkirch spiegeln wider, wofür Fastned steht: Wir sind immer dort, wo der Kunde oder die Kundin uns braucht, ob an autobahnnahen oder innerstädtischen Standorten. Beides ist wichtig, um die Mobilitätswende voranzutreiben, denn Schnellladen muss bei dem rasanten Wachstum an E-Autos auch in der Stadt verfügbar sein. Langfristig reichen AC-Säulen hier nicht mehr aus. Nicht zuletzt deshalb, weil mehr und mehr Flotten elektrifiziert werden und auch Menschen laden wollen, die zu Hause nicht die Möglichkeit haben, eine Wallbox zu installieren“, so Fastned-Chef Michiel Langezaal.