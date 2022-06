Polestar bekräftigt Wachstumspläne und bereitet Börsengang vor

Volvos Elektroauto-Schwestermarke Polestar hat ihre Wachstumspläne bekräftigt. Die Schweden wollen in neue Märkte expandieren, ihre Präsenz ausbauen und das Produktportfolio mit neuen Modellen weiterentwickeln. Frisches Kapital dafür soll in diesem Monat der Börsengang an der Nasdaq durch einen Unternehmenszusammenschluss mit der Investmentfirma Gores Guggenheim bringen.

Die Expansion fördere und unterstütze die Kundennachfrage, während die Entwicklung neuer Modelle die Marke auch in margenstarken Premium-SUV-Segmenten positionieren werde, so das Unternehmen. Man habe in der ersten Jahreshälfte 2022 den 25. Markt erschlossen und sei seit Anfang 2022 bereits in sechs neuen Märkten vertreten. Bis Ende 2023 sieht Polestar vor, in 30 Märkten weltweit präsent zu sein. Zukünftige Markteintritte werden geprüft.

„Polestar vertreibt seine Fahrzeuge bereits in 25 Ländern auf der ganzen Welt und hat somit eine einzigartige Position im Bereich der Elektromobilität. Wir sind ein reales Unternehmen, nicht eines, das auf Slideshow Versprechen basiert“, so CEO Thomas Ingenlath. „Mehr als 55.000 Fahrzeuge von Polestar sind heute weltweit auf den Straßen unterwegs und wir bringen in nur drei Jahren ein beeindruckendes Portfolio von drei neuen Modellen auf den Markt. Diese großartigen Elektroautos befinden sich alle in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und wir sind in der Lage, mit unseren erfahrenen Industriepartnern qualitativ hochwertige Autos zu produzieren.“

Poelstar bietet aktuell die vollelektrische Mittelklasse-Limousine Polestar 2 an, das hybride Coupé Polestar 1 läuft aus. Neue Modelle werden exklusiv Elektroautos: Als Nächstes kommt das sportliche SUV Polestar 3. 2023 stehen das mittelgroße SUV-Coupé Polestar 4 und im Jahr darauf der viertürige GT Polestar 5 auf dem Programm.

„Unser Auftragseingang ist auf Rekordniveau und liegt derzeit bei über 75.000 Fahrzeugen pro Jahr. Dies bringt uns in eine starke Position, auch da sich die Situation bezüglich der Produktion normalisiert“, so Vertriebschef Mike Whittington. „Darüber hinaus werden wir mit dem Polestar 3 und dem Polestar 4 eine führende Rolle bei der Elektrifizierung der lukrativen und großen Premium-SUV-Segmente spielen. Eine für 2025 erwarteten Produktionskapazität von über 160.000 Fahrzeugen pro Jahr für diese beiden Elektrofahrzeuge ermöglicht es uns, schnell zu skalieren und neue Kundinnen und Kunden für die Marke zu gewinnen.“

Polestar gibt an, aktuell fast 130 Verkaufsstandorte eröffnet zu haben und erwartet, dass es bis Ende des Jahres 160 sein werden. Weitere Standorte seien in bestehenden und neuen Märkten geplant.