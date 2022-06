Motel One installiert 2022 Ladestationen an fast allen deutschen Standorten

Die Hotelgruppe Motel One hat angekündigt, bis Ende 2022 rund 200 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an fast allen deutschen Standorten zu installieren. Errichtet werden die Strom-Tankstellen von dem Dienstleister Wirelane. Nach dem deutschen Markt sollen auch internationale Standorte folgen.

„One Planet. One Future. – bei Motel One leben wir das Thema Nachhaltigkeit bereits seit Jahren. Dass wir uns nun für die Zukunft der Mobilität vorbereiten, ist für uns nur ein konsequenter Schritt in die bereits eingeschlagene Richtung. Unsere Gäste sollen in unseren Häusern die Möglichkeit vorfinden, ihr Elektrofahrzeug bequem und unkompliziert aufzuladen“, heißt es in einer Mitteilung.

Motel One verweist auf die steigenden Zulassungszahlen von voll- und teilelektrischen Pkw. Mittlerweile seien mehr als eine Million Autos mit Elektroantrieb auf deutschen Straßen unterwegs. Mit den Stromern verändere sich der Bedarf am Zielort. Kurztrips in 200 bis 400 Kilometer Entfernung würden immer beliebter, der Gast lade sein Elektroauto dann am Hotel auf. Auch Hotels, die sich auf Geschäftsreisen spezialisieren, müssten den Vormarsch der Elektromobilität im Blick behalten. Im Rahmen des Trends zu mehr Nachhaltigkeit würden in Unternehmen immer mehr Flotten von Verbrenner- auf Elektrofahrzeuge umgestellt.

„Offizielle Zahlen gibt es leider keine. Nach unseren eigenen Recherchen gehen wir aber momentan davon aus, dass nur fünf Prozent aller Beherbergungsbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz über E-Ladestationen verfügen“, so Hakan Ardic von Wirelane. Motel One übernehme mit dem Aufbau von Ladesäulen bei der Elektromobilität eine Vorreiterrolle.

Die künftig an Motel-One-Standorten in Deutschland gebotenen Ladestationen von Wirelane liefern Strom mit bis zu 22 Kilowatt. Bezahlt werden kann an der Ladesäule entweder kontaktlos mit NFC-fähigen Kredit-, Debitkarten beziehungsweise Girocards und Smartphones – etwa via Google- oder Apple-Pay – oder mit Karten der gängigen Roaming-Anbieter.