Elektro-GT Polestar 5 soll Antriebsstrang „der Spitzenklasse“ bieten

Polestar präsentiert beim Goodwood Festival of Speed 2022 vom 23. bis 26. Juni einen Entwicklungsprototyp des Polestar 5. Volvos Elektroauto-Schwestermarke beschreibt die neue Baureihe als einen leistungsstarken viertürigen GT „mit echten Sportwagenqualitäten“. Bei dem kommenden Fahrzeug handelt es sich um die Serienentwicklung des 2020 vorgestellten Konzeptfahrzeugs Precept.

„Der Polestar 5 entwickelt sich zu einem ausgezeichneten viertürigen GT und ist im Herzen ein wahrer Polestar“, so Pete Allen, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Polestar UK. „Die Plattform kombiniert die Eigenschaften eines in Kleinserie produzierten Performance Autos mit modernen technologischen Fortschritten und bringt die Leichtbauweise der hochsteifen Sportwagen-Chassis-Technologie in die Massenproduktion.“

Das britische Team habe auf der neuen mechanischen Plattform „ein einzigartiges Verbundaluminium-Chassis“ entworfen, so Polestar. Dieses sei ein wesentlicher Faktor bei der Umsetzung der geplanten fahrdynamischen Merkmale. In Schweden werde derzeit an der Entwicklung eines neuen elektrischen Antriebsstrangs „der Spitzenklasse“ gearbeitet, heißt es weiter. Dabei werde ein neuer Heck-Elektromotor zusammen mit einer 800-Volt-Architektur für eine höhere Leistung sorgen. In Kombination mit einem leistungsstarken Front-Elektromotor soll der komplette Allrad-Antriebsstrang über 650 kW (884 PS) und 900 Nm verfügen. Konkrete Angaben zur Reichweite gibt es noch nicht.

„Der neue Antriebsstrang, an dem wir arbeiten, wird einen neuen Maßstab für unsere Hochleistungsfahrzeuge und somit für unsere Marke setzen. Die Kombination aus starken Elektromotoren und Fortschritten in der Leichtbau-Plattformtechnologie führt zu einem wirklich beeindruckenden Fahrzeug“, verspricht Polestar-Technikchef Jörg Brandscheid.

Der Polestar 5 soll 2024 auf den Markt kommen und ist nach den SUV Polestar 3 und Polestar 4 das dritte von drei neuen Elektroautos, die die Marke in den kommenden drei Jahren einführen will. „Der Polestar 5 ist ein für das Unternehmen wegweisendes Projekt. Sein progressives Design und seine fortschrittliche Technik geben den Ton für die Zukunft von Polestar an. Wir haben großartige Talente an Bord, die es uns ermöglichen, wirklich ikonische Elektroautos zu entwickeln“, so Firmenchef Thomas Ingenlath.