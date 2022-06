EnBW-„HyperNetz“ jetzt in 16 europäischen Ländern verfügbar

Die EnBW erweitert zur Urlaubssaison ihr Ladeangebot für Elektroautos in Europa. Auch in Schweden, Dänemark, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien und Kroatien kann künftig mit dem Angebot EnBW mobility+ geladen werden. Dabei gelten an allen Ladepunkten die gleichen einheitlichen Preise je Kilowattstunde wie in Deutschland und den bereits angebundenen Ländern im „HyperNetz“ des Energiekonzerns.

Damit umfasse das Netz nun 16 europäische Länder und insgesamt mehr als 300.000 Ladepunkte, so die EnBW. „Gerade für Auslandsfahrten mit dem E-Auto ist eine gute Abdeckung an Ladeinfrastruktur und einfaches Laden auch in unseren Nachbarländern wichtig“, sagt Timo Sillober, bei der EnBW für den Bereich E-Mobilität verantwortlich. „Mit der Erweiterung um sieben neue Länder vergrößern wir das EnBW HyperNetz noch einmal deutlich. Damit decken wir einen großen Teil der beliebten Reiserouten ab – ob nach Südfrankreich, in den Norden über Dänemark nach Schweden, zu Familie und Freunden in Polen oder Tschechien oder an die Adria bis nach Kroatien. Und das Laden funktioniert genauso einfach wie in Deutschland.“

Die EnBW bietet E-Autofahrern eigenen Angaben nach das größte Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie flächendeckendes Laden in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Schweden, der Slowakei, Slowenien und Tschechien. Auch die neu angebundenen Ladepunkte sind in der EnBW mobility+ App zu finden.

Die EnBW bietet auch eigene Ladepunkte an, dabei konzentriert sich der Konzern auf Schnellladestandorte. Bereits heute betreibe man in Deutschland das größte Schnellladenetz mit mehr als 700 Standorten, so das Unternehmen. Bis 2025 will die EnBW 2500 Schnellladestandorte im Bundesgebiet haben.