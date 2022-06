Umfrage: Interesse an Elektroautos steigt sprunghaft, Verbrenner aber weiter stark gefragt

Der Anteil der Deutschen, die sich ein Auto mit Stecker kaufen wollen, liegt 2022 laut einer Befragung der Unternehmensberatung EY bei 35 Prozent. Bei einer Studie vor zwei Jahren sagten erst sieben Prozent, dass sie sich ein Elektroauto als Neuwagen zulegen wollen. Das Interesse an elektrifizierten Mobilitätslösungen liegt bei Pkw in Deutschland damit deutlich über dem weltweiten Schnitt (30 %).

Elektrifizierte Fahrzeuge sind zwar weiterhin hinter klassischen Verbrennern: Etwas weniger als die Hälfte der 13.000 in 18 Ländern Befragten sagte, dass ihr neues Auto mit Benzin (28 %) oder Diesel (16 %) angetrieben werden soll. In welche Richtung es geht, ist aber deutlich zu erkennen. Auch die Politik treibt diese Entwicklung voran: Die 27 zuständigen Minister der EU-Mitgliedsstaaten einigten sich kürzlich darauf, dass ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden dürfen.

Der Blick zu den deutschen Nachbarn zeigt, dass fossile Antriebe auch hier aktuell noch beliebter sind als elektrische Alternativen: In Frankreich vertrauen 44 Prozent der Befragten auf Autos, die mit konventionellen Kraftstoffen fahren. Nur etwas weniger sind es in Großbritannien (41 %). Dagegen sind vor allem Kunden aus China elektrifizierten Pkw gegenüber schon jetzt deutlich aufgeschlossener, als es Neuwageninteressierte in Europa zum Teil sind. In der Volksrepublik plant jeder Zweite (51 %), ein rein elektrisches Auto oder einen Plug-in-Hybrid zu kaufen.

„In China und Indien kommt die Elektrifizierung der Mobilität zu einer Zeit, in der sich Menschen aus der dort entstandenen Mittelschicht erstmals ein Auto leisten können. Dementsprechend offen sind sie für die verschiedenen Energiequellen, die dort konkurrieren“, so Constantin Gall von EY. „Europäische Kunden neigen dagegen dazu, das kaufen zu wollen, was sie kennen und worauf sie seit Jahrzehnten vertrauen: Autos, angetrieben mit Benzin und Diesel. Hier haben es Elektroantriebe schwerer, sich am Markt durchzusetzen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt aber, dass elektrische Mobilitätslösungen kontinuierlich auf dem Vormarsch sind.“

Zudem verstärke der regulatorische Druck den Trend zur Elektromobilität. Gall: „Immer strengere Abgasnormen und Klimaschutzziele führen ebenfalls dazu, dass die Automobilität auch in Europa mittel- und langfristig immer stärker elektrifiziert werden muss. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die uns gerade schmerzlich vor Augen geführt wird, spielt hierbei ebenfalls eine Rolle – und den elektrischen Antrieben in die Karten. Die Hersteller arbeiten daher stetig und erfolgreich daran, noch alltagstauglichere Alternativen zu Benzin und Diesel zu liefern.“

Deutsche haben hohe Erwartung an Reichweite

Dass Kunden weltweit noch überzeugt werden müssen, schlägt sich auch in Ansprüchen nieder, die an Elektroautos gestellt werden. Die befragten Verbraucher in Deutschland halten Stromer mit einer Reichweite von durchschnittlich 350 Kilometern für akzeptabel. Nur in Frankreich sind die Kunden noch anspruchsvoller, hier liegt der Mittelwert bei 378 Kilometer pro Ladung. Kurze Reichweiten (bis 160 km) sind in Deutschland nahezu gar nicht gefragt, über die Hälfte (58 %) gibt an, dass die akzeptable Reichweite ihres Pkw über 320 Kilometer liegen sollte. Im Schnitt haben Elektroautos aktuell laut EY nach Herstellerangaben eine Reichweite von circa 120 Kilometern (Kleinwagen) bis 600 Kilometern (SUV und Limousinen). Je nach Fahrweise, Gewicht des Pkw und Temperatur kann diese aber abweichen.

Wichtig seien derzeit noch staatliche Unterstützungsmaßnahmen, sagt EY-Berater Peter Fuß. „Wir dürfen uns nichts vormachen: Für den Durchbruch des Elektroautos braucht es staatliche Zuschüsse. Das starke Marktwachstum in den vergangenen Jahren ist durch die Prämien getrieben. Fielen sie weg, würden sich viele potenzielle Käufer vorerst gegen das Elektroauto entscheiden. Aber zukünftig werden die Preise der elektrischen Autos fallen, Diesel und Benzin werden teurer. Die Rechnung geht immer häufiger zugunsten des Elektroautos aus. Perspektivisch wird man in einigen Jahren die Förderung auslaufen lassen können.“

Denn grundsätzlich sei das Interesse an voll- und teilelektrischen Antriebsarten da. Aber die deutschen Kunden hätten vor allem Sorge, auf der Strecke zu bleiben: Das ihrer Meinung nach zu dünne Netz an Ladestationen (38 %) und mangelnde Ladeinfrastruktur zu Hause und am Arbeitsplatz (37 %) schrecken potentielle Neuwagenkunden hierzulande ab. Weitere Gründe für die Umfrageteilnehmer, sich gegen ein E-Auto zu entscheiden, sind die lange Ladezeit (36 %) und eine zu kurze Reichweite (34 %).

„Der Ausbau eines Ladesäulennetzes muss noch stärker vorangetrieben werden. Hier hat Deutschland vor allem im ländlichen Raum und auf Autobahnen extremen Nachholbedarf“, sagt Gall. „Wenn eine Familie nicht – wie sie es von Autos mit herkömmlichen Kraftstoffen gewohnt ist – mit einem kurzen Tankstopp in den Sommerurlaub fahren kann, wird sie sich nicht für ein Elektroauto entscheiden. Die Wirtschaft hat bei dem Thema vorgelegt, ist aber auch abhängig von der Politik. Hier müssen mehr Möglichkeiten zur Elektrifizierung unserer Straßen geschaffen werden. Denn diese ist ein unersetzlicher Baustein der Energiewende in Deutschland.“