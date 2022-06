So verändert E-Mobilität die Wertschöpfung der Autobranche

Eine Studie des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) und des IMU-Instituts im Auftrag der baden-württembergischen Landesagentur e-mobil BW zeigt, wie sich die Wertschöpfung der Automobilhersteller mit der Umstellung auf Elektroautos ändert. Dazu werden der VW Golf 8 und dessen batteriebetriebenes Pendant ID.3 gegenübergestellt.

Die Studienautoren haben eine „Geomap“ für die Komponenten des Verbrennungsmotors und des Batteriesystems erstellt, berichtet die Automobilwoche. Dabei wurden 80 Bauteile im Zulieferernetzwerk für den Verbrennungsmotor beim VW Golf 8 über Zuliefererdatenbanken oder Artikel aus Automobilzeitschriften sowie Angaben der Hersteller identifiziert und zugeordnet. Sie reichen von der Nocken- und Kurbelwelle über Zylinder, Kolben, Pleuel und Ventile bis hin zu Gehäusen, Dichtungen, Sensoren und Steuergeräten.

Beim VW Golf 8 ist gemäß der Studie das Lieferantennetzwerk stark auf deutsche Produktionsstandorte und Zulieferer ausgerichtet: 48 der 80 Bauteile und damit 60 Prozent stammen von Zulieferern und Produktionsstandorten aus Deutschland, weitere 12 Bauteile (15 %) aus dem EU-Ausland (Frankreich, Niederlande, Dänemark, Schweiz), neun Teile (11 %) aus den USA und sieben aus Asien (China, Japan), was neun Prozent entspricht.

Während beim fossil betriebenen VW Golf 8 Deutschland und Europa bei der Komponentenproduktion dominieren, sieht es beim elektrischen ID.3 deutlich anders aus. 14 Bauteile und Komponenten wurden hierfür in der Studie identifiziert und zugeordnet. Diese reichen von der Batteriezelle über das Gehäuse und die Batterieinnenverkabelung bis hin zu Kühlungsleitungen und Sensoren. Generell ist die Anzahl der Bauteile und Komponenten in einem elektrischen Antriebsstrang mit rund 200 geringer als in einem Verbrenner-System mit rund 1200 Teilen.

Verschiebung nach Asien

Im Vergleich zum Verbrennungsmotor verschieben sich die Anteile beim Elektroauto der Analyse nach vor allem nach Asien. So sind Akkufertiger wie CATL, LG, Samsung SDI und SKI aus China und Südkorea für etwa 35 Prozent Wertschöpfungsanteil am Antriebsstrang des ID.3 verantwortlich. 43 Prozent aller Bauteile kommen aus dem asiatischen Raum, weitere 21 Prozent aus dem europäischen Ausland (etwa Frankreich, Spanien, Niederlande) und 36 Prozent aus Deutschland. Dazu zählen unter anderem das Batteriegehäuse sowie auch die Montage der Batteriemodule und -packs in Braunschweig.

In der ersten Stufe der Wertschöpfungskette ist laut der Studie eine sehr hohe strategische Abhängigkeit von einzelnen Ländern oder Weltregionen vorhanden. So werden 89 Prozent der Rohstoffe in den Regionen Asien (74 %), Südamerika (11 %) und Afrika (4 %) gefördert. Allein China hat einen Anteil von 65 Prozent an der Gesamtmenge. Bei Seltenerdmetallen ist China sogar für 98 bis 99 Prozent aller Lieferungen an die EU verantwortlich.

Im Vergleich der Wertschöpfungsnetzwerke des VW Golf 8 und ID.3 sind einerseits klare geografische Verschiebungen und andererseits ein zunehmender Grad der vertikalen Integration von Wertschöpfung weg von den Zulieferern und hin zum Hersteller Volkswagen zu erkennen, so das Fazit der Studie. Um Beschäftigung an den Standorten zu sichern, holten die Hersteller Komponenten zurück. Die geografische Zuordnung dürfte sich also in Zukunft wieder nach Europa verschieben. Das gelte auch für Batteriezellen.

Für Zulieferer sieht die Studie vor allem dann Chancen, wenn sie in die Teileentwicklung eingebunden sind oder sich auf das Premiumsegment spezialisieren. Insbesondere Lieferanten im kostensensitiven Volumensegment seien einem anhaltenden Kostendruck ausgesetzt.

Der Chef der Agentur e-mobil BW und Auftraggeber der Studie sieht die Autoindustrie auf der Suche nach einem „neuen Gleichgewicht“ in der Wertschöpfungskette. Die Unternehmen hätten sich in der Vergangenheit in Deutschland auf die werttreibenden Schritte fokussiert in Verbindung mit einer Globalisierung. „Darauf beruht unser Wohlstand“, so Franz Loogen. Eine Relokalisierung könne dagegen auch wertvernichtend sein. Günter Leßnerkraus vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium glaubt, dass die Globalisierung weiter bestehen wird. „Sobald sich die Lage beruhigt, kommt das Kostenargument zurück“, sagte er. Man brauche die Flexibilität der globalen Lieferketten.