VW: Hohe ID.-Buzz-Nachfrage könnte Produktionsausweitung erforderlich machen

Die Nachfrage nach VWs neuer Elektroauto-Reihe ID. Buzz sorgt weiter für gute Stimmung bei dem Konzern. Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra hatte kürzlich erklärt, dass aufgrund des Interesses an dem Kleinbus und dessen Kastenwagenvariante die Produktion ausgeweitet werden könnte. Das bekräftigte er nun nochmals.

Intra berichtete nach der Publikumspremiere des Elektro-Bulli auf der IAA Transportation von noch volleren Auftragsbüchern. Am Stammsitz von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover sei man bei dem neuen Modell vorerst „für eine Kapazität von bis zu 130.000 pro Jahr eingerüstet“, sagte Intra der Deutschen Presse-Agentur. Bis zu 150.000 Einheiten jährlich seien hier maximal zu erreichen.

In der Fabrik ist der Platz begrenzt, weil sie für Projekte von Audi und Bentley vorbereitet wird. Im Interview mit der Automobilwoche hatte der VWN-Chef zuvor bereits erklärt, dass das Wegbrechen eines Porsche-Auftrags nun ganz gelegen komme: „Wenn Sie mich heute fragen, bin ich da gar nicht mehr so unglücklich drüber“, so Intra. „Wenn der ID Buzz so hochläuft, wie wir es planen, und wir vielleicht wirklich noch mal die Kapazität erhöhen müssen, dann werden wir froh sein, dass wir hier dafür die Flächen haben.“

Zusätzlich könne Polen eine Rolle übernehmen und den Standort Hannover unterstützen. „Wir könnten uns gut vorstellen, eine Drehscheibe für den ID Buzz in einem unserer beiden Werke in Polen einzurichten“, so der Manager. Dabei ginge es nicht um eine Vollproduktion, sondern beispielsweise um einzelne Bereiche des Fertigungsprozesses.

Der ID. Buzz und die geschlossene gewerbliche Version ID. Buzz Cargo sollen ab Oktober ausgeliefert werden. Den jüngsten Angaben nach sind bisher knapp 14.000 Exemplare bestellt worden – zum Großteil von Kunden, „die den Wagen noch gar nicht gefahren oder in natura gesehen haben“, sagte Intra: „Da gibt es einen großen Vertrauensvorschuss.“ Vor einer Woche hatte der VWN-Chef noch von 12.500 Vorbestellungen gesprochen.

Rund 6000 ID.Buzz müssten zunächst als Vorführ- und Ausstellungsmodelle an Händler gehen, erklärte Intra. „Deshalb sind wir momentan bei etwa einem halben Jahr Lieferzeit.“ Die Wartezeit könnte sich verlängern, falls die Autos im Markt zusätzliche Nachfrage auslösen.

Entwickelten sich die Bestellungen weiter so, könnte der ID. Buzz teilweise auch von anderen Standorten mitgebaut werden. Konkrete Überlegungen neben Polen gebe es jedoch nicht, erklärte Intra: „Wenn man darüber hinaus in eine Fertigung in den USA oder in China investieren wollte, bräuchte man 50.000 bis 60.000 Fahrzeuge zusätzlich als Planungsgrundlage.“ Eine solche Größenordnung sehe man noch nicht.

2023 beträgt das Produktionsziel für die neue Elektro-Reihe 80.000 bis 100.000 Einheiten, erklärte Intra – „wobei wir gegen Ende des kommenden Jahres im fortgesetzten Hochlauf auf unsere Ziel-Taktzahl kommen wollen, die bei rund 130.000 Stück liegt“. In diesem Jahr sollen zunächst etwa 15.000 Exemplare im VWN-Werk Hannover hergestellt werden.