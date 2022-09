Studie: Subventionen einer der Hauptanreize für Elektroauto-Kauf

Eine repräsentative Erhebung der Meinungsforscher von YouGov im Auftrag des Ladespezialisten CTEK ergab, dass einer der Hauptanreize für den Kauf eines Elektroautos Subventionen sind. 27 Prozent der 2150 Befragten gaben an, dass für sie nach wie vor Kaufprämien oder andere staatliche Fördergelder ausschlaggebend für eine Anschaffung sind. Für 49 Prozent aller Befragten sind diese essenziell.

Die politische Situation ist gegenläufig: Die aktuell hohe staatliche Kaufprämie für reine Stromer von bis zu 6000 Euro wird ab 2023 gesenkt. Der bis zu 4500 Euro hohe Zuschuss für Plug-in-Hybride wird komplett gestrichen. Die meisten haben aufgrund der derzeit langen Lieferzeiten schon keine Möglichkeit mehr, die Prämien zu nutzen. Die Chance zu sparen, treibt die Befragten in vielerlei Hinsicht um, so sind neben den staatlichen Förderungen für 32 Prozent in Zeiten von steigenden Spritpreisen auch die niedrigen laufenden Kosten Anreiz. Für nur 19 Prozent sind es die Umweltfaktoren.

Eine bessere Ladeinfrastruktur ist für 29 Prozent der Befragten der Hauptanreiz. 38 Prozent der Besitzer eines Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Autos klagen über Schwierigkeiten rund um die Lademodalitäten wie komplexe Bezahlsysteme, über die mangelnde Verfügbarkeit von Ladestationen in der Nähe oder deren Funktionalität im Allgemeinen. Das unterstreichen auch die Ergebnisse zu den bevorzugten Lademöglichkeiten: 44 Prozent gaben an, dass sie lieber zu Hause laden, nur sieben Prozent würden die Tankstelle wählen. Mit etwa 15 Prozent ist das Laden am Arbeitsplatz für die Befragten ebenfalls attraktiv.

59 Prozent der Befragten, ob Besitzer eines Stromers oder nicht, empfinden Reichweiten-Ängste rund um die deutsche Ladeinfrastruktur. 61 Prozent sorgen sich, ob die Ladesäule am Zielort funktioniert oder sind unsicher, wie die Zahlungsmöglichkeiten sind. 63 Prozent sind der Meinung, dass die Ladeinfrastruktur nicht flächendeckend genug ist, um der steigenden Nachfrage nach Stromern gerecht zu werden.

„Mit dem überarbeiteten Masterplan hat die Regierung die bestehenden Herausforderungen erkannt und will diese mit neuen Maßnahmen angehen“, so Cecilia Routledge von CTEK. Um der steigenden Nachfrage nach Elektroautos nachzukommen und bis 2030 15 Millionen Stromer auf Deutschlands Straßen zu bringen, seien etwa 340.000 Ladesäulen nötig. Derzeit gebe es in Deutschland rund 28.900 davon.

„Gerade mal 34 Prozent der Befragten glauben an das Elektroauto als Transportmittel der Zukunft, in Schweden sind es etwa 45 Prozent. Hier besteht Handlungs- und Aufklärungsbedarf “, so Routledge abschließend.