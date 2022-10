Nürburgring bietet 18 neue AC-Ladestationen

Die Betreiber der Rennstrecke Nürburgring investieren weiter in Infrastruktur für Elektroautos. In Zusammenarbeit mit dem französischen Energieunternehmen TotalEnergies sind 18 neue Ladesäulen an der Eventlocation errichtet worden. Sie können seit Ende September genutzt werden.

Am Nürburgring wurden bereits in den vergangenen Jahren Lademöglichkeiten installiert, unter anderem sechs Tesla-Supercharger für schnelles Gleichstrom-Laden (DC). Bei den jetzt hingekommenen weiteren 18 Ladesäulen handelt es sich um langsamere Wechselstrom-Geräte (AC).

Zur Verfügung stehen die Lademöglichkeiten allen Nürburgring-Besuchern sowie den Gästen der Übernachtungs- und Feriendestinationen Nürburgring Ferienpark, Nürburgring Motorsport Hotel und Nürburgring Congress Hotel. Weitere Ladestationen seien in Planung, erklären die Betreiber des Nürburgrings. Bereitgestellt werde exklusiv Ökostrom.

Elektroantriebe spielen am Nürburgring auch in der Entwicklung und beim Motorsport eine immer größere Rolle. Aushängeschild wird in diesem Jahr die FIA World RX of Germany sein (12.11. – 13.11.2022), die am Ring erstmals rein elektrisch an den Start geht. Die Entwicklung von E-Fahrzeugen verschiedener Hersteller findet am Nürburgring beim sogenannten Industrie-Pool statt. Insgesamt 16 Wochen im Jahr verbringen Unternehmen aus der Autoindustrie in diesem Rahmen mit Produktentwicklungen sowie Test- und Entwicklungsfahrten auf der Nordschleife.