Mobilize Duo: Mini-Elektroauto für den Stadtverkehr startet 2023

Die Mobilitätsmarke Mobilize bringt im nächsten Jahr eine modernere Version des seit 2011 von der Konzernschwester Renault angebotenen Elektro-Kleinstfahrzeugs Twizy auf den Markt. Anders als der bereits erhältlich französische Stromer wird der neue Mobilize Duo nicht zum Kauf, sondern nur via Miete und Leasing angeboten. Es wird auch eine Variante speziell für Transporte von Waren oder Ausrüstung geben.

Der Duo biete einen neuen Blickwinkel auf die urbane Mobilität, so Mobilize. Da er vollelektrisch ist, könne er in die Umweltzonen fahren, die in den meisten Großstädten entstehen oder erweitert werden. „Und dieses Kleinstfahrzeug verkörpert alles, wofür die Marke Mobilize steht: Die Regeln neu zu definieren und sich für eine neue, attraktivere und lustigere Mobilität einzusetzen, die auch verantwortungsbewusster, integrativer und für jedes Alter geeignet ist.“

Der Duo wird von einem Elektromotor im Heck angetrieben, der die Hinterräder bewegt. Das Fahrzeug ist in zwei Versionen erhältlich: 45 km/h (je nach Land ohne Führerschein ab 14 Jahren) und 80 km/h (Führerschein der Klasse B erforderlich). Beide bieten laut dem Hersteller eine zügige Beschleunigung. Außerdem seien sie, wie alle Elektrofahrzeuge, geräuschlos und vibrationsfrei unterwegs, was für Komfort sorge. Die Reichweite des Duo soll 140 Kilometer betragen, die Zertifizierung nach dem Motorrad-Testzyklus WMTC steht noch aus.

Der Duo ist 2,43 Meter kurz, 1,30 Meter schmal und 1,46 Meter hoch. Die Entwicklung basiere auf den Grundsätzen des Ökodesigns und des verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen, betont Mobilize. Ziel sei es, mehr als 50 Prozent recycelte Materialien für die Herstellung zu verwenden und das Fahrzeug am Ende der Lebensdauer zu 95 Prozent recycelbar zu machen. Der Wagen besteht aus einer Rohrstruktur mit lackfreien Kunststoffpanelen. Die vorderen und hinteren Stoßstangen sind identisch, um die Produktions- und Reparaturkosten zu senken. Die Kunststoffmaserung an den Stoßfängern und Schürzen soll Verschleißerscheinungen im Laufe der Zeit reduzieren und Kratzer kaschieren.

Die kleine Haube an der Vorderseite ermöglicht den Zugang zu einem festen Ladekabel. Der Duo verfügt über ein LED-System mit zwei Leuchten an der Vorderseite und einem Lichtstreifen an der Rückseite. Einige seiner Oberflächen können nach den Wünschen der Betreiber beschriftet oder verkleidet werden: die Leiste unter der Windschutzscheibe, die Türgriffe und die C-Säulen. Auch das Armaturenbrett ist individuell gestaltbar. Es gibt zudem eine Reihe von Zubehörteilen, mit denen sich das Gefährt weiter individualisieren lässt.

Die beiden großen Seitentüren sind mit Fenstern versehen und öffnen nach oben. Über sie steigen bis zu zwei Personen ein, die hintereinander Platz im Duo finden. Das Lenkrad enthält einen Airbag, was bei diesem Fahrzeugtyp selten ist. Ein Instrumentenbildschirm befindet sich in der Mitte des Armaturenbrettes. Der Schalthebel liegt links vom Lenkrad, auf der rechten Seite befinden sich ein Lautsprecher und ein Smartphone-Halter, es gibt außerdem einen USB-C-Anschluss zum Aufladen.

Der Fahrersitz lässt sich um 20 Zentimeter nach hinten oder vorne verschieben, um den Zugang zum Rücksitz zu erleichtern. Auf beiden Seiten des Vordersitzes befinden sich zwei Ablagefächer, in die Handgepäckstücke passen. Der Rücksitz ist laut Mobilize groß genug, damit ein 1,80 Meter großer Passagier bequem sitzen kann. Die Pläne der Marke sehen auch Annehmlichkeiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität vor: Das Fahrzeug wird in der Lage sein, einen faltbaren Rollstuhl zu transportieren, und kann mit einem Bausatz zur Anbringung der Bedienelemente am Lenkrad geliefert werden.

Der Duo verfügt über Konnektivität für die Verwaltung von Unternehmensflotten, Mitfahrdiensten und Mikromobilitätsdiensten. Das System lädt Echtzeitdaten wie die Batterieladung oder den Standort auf einen Server hoch, der sie an die Flottenmanagementplattformen von Unternehmen oder Betreibern weiterleiten kann. Die digitalen Funktionen und Dienste des Fahrzeugs können über das Netz aktualisiert, aktiviert oder deaktiviert werden. Der Duo verfügt über ein schlüsselloses Zugangs- und Zündsystem für Smartphones, damit er möglichst einfach von mehreren Personen genutzt werden kann.

Als Zielgruppe nennt Mobilize Privatkunden ab 14 Jahren, Dienstleister, Freiberufler und Unternehmen sowie Mobilitätsanbieter. Privatkunden können sich für flexible Abonnements ab drei Monaten entscheiden, die monatlichen Zahlungen variieren je nach Mietdauer. Gewerblichen Kunden stehen eine Auswahl an Langzeit-Leasingverträgen zur Verfügung, in denen die Wartung, Versicherung und Ladelösungen enthalten sind. Der Duo sei so optimiert, dass er die Betriebskosten einer Flotte im Vergleich zu einem viersitzigen Elektro-Stadtauto erheblich senkt, wirbt Mobilize. Er sei robust gebaut, habe eine begrenzte Anzahl von Teilen, keine Lackierung und weitere Vorteile.

Die Cargo-Version des Duo, der Bento, ist für Transporte auf der letzen Meile gedacht. Sie verfügt über einen geschlossenen Kofferraum im hinteren Bereich anstelle des Beifahrersitzes mit einem nutzbaren Volumen von fast 700 Liter. Die Box hat zwei asymmetrische Türen, die sich um 140 Grad öffnen lassen. Eine Klappe ermöglicht den Transport langer Gegenstände auf der rechten Seite des Fahrers. Für den Innenraum sind zusätzliche Ausstattungsmerkmale für unterschiedliche Anforderungen vorgesehen, etwa Werkzeugablagen. Der Bento soll ab 2024 über Langzeitmietverträge angeboten werden.