VWN: Weg in die E-Mobilität bei den Transportern „vorgezeichnet“

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) verkauft seit 2022 den elektrischen Kleinbus ID. Buzz sowie dessen Kastenwagenvariante ID.Buzz Cargo. Marketingvorstand Lars Krause hat im Gespräch mit der Automobilwoche die E-Mobilitäts-Ziele von VWN bekräftigt.

Im ersten Quartal 2024 lag der Anteil der Elektroautos an den Auslieferungen bei knapp sieben Prozent. Das Ziel, 2030 55 Prozent aller Fahrzeuge rein elektrisch auf die Straße zu bringen, stehe noch. „Ja, ganz eindeutig“, so der Manager. Der anhaltend hohe Anteil an Verbrenner-Auslieferungen im ersten Halbjahr liege vor allem auch am Ende Juni anstehenden Auslauf der Produktion des T6.1. Das Fahrzeug erfreue sich „einer extrem hohen Nachfrage“, das führe zu entsprechenden Priorisierungen der Produktionskapazitäten.

Der Elektroantrieb habe im Nutzfahrzeug „auf jeden Fall“ eine Zukunft. „Wir gehen für Europa davon aus, dass der Elektroantrieb in Transportern in drei bis vier Jahren der beliebteste Antrieb sein wird“, so Krause. Dabei spielten neben den gesamteuropäischen Vorgaben auch individuelle nationale Gesetzgebungen eine Rolle. Der Weg in die Elektromobilität bleibe bei den Transportern vorgezeichnet – „politisch stabile Rahmenbedingungen in dieser Frage natürlich vorausgesetzt“.

Ab Herbst bietet VWN auch die Neuauflage des Transporters in verschiedenen Varianten rein elektrisch an. Zwei Drittel der Kunden könnten ihren Alltag schon heute mit einem elektrischen Transporter bewältigen, sagte der Marketingchef. „Im Vergleich zu unserer aktuellen Auslieferungsquote von knapp zehn Prozent tut sich also ein riesiges Potenzial auf.“ Der neue Transporter werde auch mit Elektroantrieb eine große Variantenvielfalt bieten, vom Kastenwagen bis hin zur Doppelkabine.

Es sei aus Sicht von VWN eine besonders wichtige Herausforderung, Transporter-Kunden von der E-Mobilität zu überzeugen. Elektro-Transporter seien noch nicht für alle Einsatzzwecke erste Wahl, wie im Anhängerverkehr oder auf der Langstrecke. Mittelfristig werde man aber auch für diese Herausforderungen eine Lösung finden. Es lasse sich jedoch heute nicht final bestimmen, wie sich die Nutzfahrzeug-Märkte europa- und weltweit entwickeln werden. Deshalb bilde VWN während der Transformationsphase das gesamte Antriebsspektrum ab, also auch Diesel- und Plug-in-Hybridsysteme.

VWN will ID.-Buzz-Produktion „deutlich erhöhen“

Vom ID. Buzz wurden 2023 rund 35.000 Einheiten gebaut. Im zweiten Halbjahr, nach Auslauf des T6.1, wolle man die Produktion der Elektro-Baureihe „deutlich erhöhen“, kündigte Krause an. Dann liefen auch neue ID. Buzz-Varianten an wie der sportliche GTX oder die Langversion mit bis zu sieben Sitzen, von denen sich VWN viel Resonanz erhoffe. Im zweiten Halbjahr wolle man doppelt so viele ID. Buzz fertigen wie im Vorjahreszeitraum.

Mittelfristig „soll und muss“ sich die Produktion des ID. Buzz, der für den Weltmarkt in Hannover vom Band rollt, im sechsstelligen Bereich bewegen, so Krause. Auch ein nochmals günstigeres Einstiegsmodell mit der kleineren 62-kWh-Batterie werde zu einer gesteigerten Nachfrage beitragen. Eingepreist worden sei die neue Einstiegsvariante des ID. Buzz noch nicht final. Aktuell kostet der E-Kleinbus ab 60.892,30 Euro. Einen rein elektrischen California-Camper wird es nach den Worten von Krause geben, „wenn der Markt dafür reif ist“.

Ab 2028 soll mit dem neuen E-Crafter das erste Fahrzeug auf der neuen „Space“-Plattform angeboten werden. „Der Crafter wird als erster Teil dieser Space-Fahrzeugfamilie basierend auf einer rein elektrischen Plattform zukünftig wieder unser Modellangebot ergänzen. Und wir werden das Angebot an elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen sukzessive weiter ausbauen“, erklärte der Marketingvorstand. „So werden wir dann auch unser Elektro-Ziel von mehr als 55 Prozent erreichen“.