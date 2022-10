China-Plug-in-Hybrid Wey Coffee 01 kostet in Deutschland ab 55.900 Euro

Der chinesische Automobilkonzern Great Wall Motor (GWM) bringt zusammen mit der Emil Frey Gruppe in diesem Jahr erste elektrifizierte Fahrzeuge seiner beiden Marken Ora und Wey auf den deutschen Markt. Für das plug-in-hybride SUV Wey Coffee 01 steht nun der Preis hierzulande fest.

Damit Fahrzeuge von der vom Bund und den teilnehmenden Herstellern finanzierten Stromer-Kaufprämie „Umweltbonus“ profitieren können, müssen sie auf der „Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge“ des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stehen. Dort findet sich in der jüngsten Version des Dokuments auch der Wey Coffee 01.

Wey bietet das teilelektrische SUV laut der BAFA-Liste in zwei Versionen an: „Premium“ und „Luxury“. In der Premium-Variante liegt der Grundpreis bei netto 46.974,79 Euro, was brutto 55.900 Euro entspricht. Die Luxury-Ausführung kostet netto ab 50.336,14 Euro (59.900 Euro brutto).

Konkretes zur Technik des in Deutschland angebotenen Wey Coffee 01 hat der Hersteller noch nicht veröffentlicht. Die wichtigsten Daten der bereits in China ausgelieferten Version: Das 4879 Millimeter lange SUV hat einen 350 kW/476 PS starken Antrieb aus Benzin- und Elektromotor sowie Fahrbatterie. Die rein elektrische Reichweite beträgt bis 150 Kilometer. Von 0 auf 100 km/h geht es in fünf Sekunden und weiter bis 235 km/h.

Details zum Fahrzeug und Informationen zum Verkaufsstart in Europa wollen die Chinesen demnächst bekannt geben. Aktuell ist der Coffee 01 noch nicht bestellbar, sondern lediglich reservierbar. Damit das Fahrzeug in den Genuss der Umweltbonus-Förderung für Plug-in-Hybride von insgesamt 5625 Euro kommt, muss es noch in diesem Jahr zugelassen werden. Ab 2023 werden nur noch Voll-Stromer gefördert.

Der Preis des neben dem Wey Coffee 01 nach Deutschland kommenden vollelektrischen Kompaktwagens Ora Cat ist noch nicht in der BAFA-Liste zu finden. Der 4240 Millimeter lange Wagen im Retro-Design wird hier mit zwei Batteriegrößen verkauft. Das kleine Akkupaket hat eine Speicherkapazität von 49 kWh, was nach WLTP-Norm 300 Kilometer erlaubt. Die große Batterie speichert 63 kWh für 400 Kilometer. Der potentere von zwei E-Motoren mit 126 kW (171 PS) beschleunigt das Elektroauto in 8,3 Sekunden auf 100 km/h und weiter bis 160 km/h. Der kleinere E-Motor leistet 105 kW (143 PS).