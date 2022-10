StoreDot meldet 1000 Zyklen mit „extrem“ schnellen Laden

StoreDot verspricht schon länger „extrem schnelles“ Laden (Extreme Fast Charging, kurz XFC) von E-Auto- und anderen Batterien. Nun soll sich die Technologie dafür der Serienreife und -produktion nähern. Zu Lasten der Haltbarkeit geht die Druckbetankung der Batterien laut dem israelischen Start-up nicht.

Batteriezellen des Unternehmen im serienreifen Elektroauto-Format hätten jetzt 1000 Ladezyklen überschritten, teilte StoreDot mit. Die 300-Wh/kg-, 700-Wh/l-Akkus mit hoher Energiedichte würden im Pouchformat derzeit an Automobilhersteller weltweit für Praxistests ausgeliefert. Die Zellen wiesen die versprochene „100in5“-Leistung auf, die es ermögliche, in fünf Minuten Strom für 100 Meilen (161 km) Reichweite zu laden.

Die „100in5“-Zellen wurden laut StoreDot in zehn Minuten wiederholt von 10 auf 80 Prozent Kapazität aufgeladen und anschließend eine Stunde lang entladen, bevor sie wieder mit Strom befüllt wurden. Die E-Auto-Zellen erreichten über 1000 dieser „extremen Ladezyklen“ hintereinander, bevor sie unter 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität abfielen. In den ersten 600 Zyklen sei es zu keiner merklichen Verschlechterung gekommen.

StoreDot hatte im März erklärt, dass es 1200 Zyklen für seine extrem schnellen Akkus im Prototypformat erreicht hat. Das Unternehmen entwickelt seine XFC-Technologie in prismatischer sowie in zylindrischer Form weiter und erwartet in Kürze Updates zur Auslieferung an Autohersteller.

„Die jüngsten Tests sind ein Meilenstein nicht nur für StoreDot, sondern auch für die globale Batterieindustrie und das gesamte Ökosystem der nachhaltigen Mobilität“, so Yaron Fein, StoreDot-Vizepräsident im Bereich Forschung und Entwicklung. „Unser Ziel für die Produktleistung im Jahr 2022 war es, 1000 aufeinanderfolgende extreme Schnellladezyklen von 10 bis 80 Prozent in zehn Minuten zu erreichen, mit einer Energiedichte von mindestens 300Wh/Kg. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen haben – und dass wir in unseren Labors bereits über eine verbesserte Formel verfügen, mit der wir eine noch bessere Leistung erzielen können.“

„Wenn eine Lithium-Batterie einmal geladen und entladen wird, spricht man von einem Zyklus, und normalerweise nimmt die Kapazität von Lithium-Batterien bei schnellen Ladezyklen schnell ab“, erklärt Fein. „Unsere siliziumdominierte Chemie ist anders und ermöglicht es, E-Auto-Batteriezellen mehr als 1000 Zyklen zu laden, bevor die Batterie auf 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität degradiert.“

Auch bereits in Serienautos eingesetzte Lithium-Batterien anderer Bauart verlieren mit der Zeit an Speicherkapazität. Die Intensität des Ladevorgangs ist dabei ein zentraler Faktor, insbesondere die Häufigkeit der Schnellladung mit hoher Leistung. StoreDot will innerhalb eines Jahrzehnts eine Reichweite von 100 Meilen in zwei Minuten Ladezeit ermöglichen. An dem Start-up sind bekannte Unternehmen beteiligt, darunter Volvo Cars, Polestar, Daimler, BP und Samsung.