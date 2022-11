Rimac Nevera jetzt schnellstes Serien-Elektroauto der Welt

Der E-Mobilitäts-Zulieferer und Elektro-Supersportwagenbauer Rimac übergibt seit diesem Jahr sein zweites eigenes Fahrzeug an Kunden. Mit dem zweisitzigen Nevera haben die Kroaten nun eigenen Angaben nach einen neuen Rekord für Elektroautos bei der Höchstgeschwindigkeit aufgestellt.

Der Nevera habe 412 km/h erreicht und sei damit das schnellste elektrische Serienfahrzeug der Welt, so Rimac. Das Unternehmen hatte 2018 beim Genfer Auto-Salon 412 km/h als ein Ziel für den damals noch C_Two heißenden neuen Super-Stromer genannt. Realisiert wurde das in diesem Jahr auf einer Teststrecke von ATP Automotive Testing Papenburg in Niedersachsen.

Der Nevera wurde für die Rekordfahrt in seinen Höchstgeschwindigkeitsmodus versetzt, der laut Rimac ein aerodynamisches Profil erzeugt, das für hohe Geschwindigkeiten ein Gleichgewicht zwischen Luftwiderstand und Abtrieb herstellt. Für die Rekordfahrt war das E-Auto mit straßenzugelassenen Michelin-Reifen vom Typ Cup 2R ausgestattet. Ein Techniker des Reifenherstellers beaufsichtigte den Zustand der Pneus.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Am Steuer saß Rimacs leitender Test- und Entwicklungsfahrer Miro Zrnčević. „Eine Geschwindigkeit von 412 km/h oder 258 mph zu erreichen, bedeutet, mit einem Drittel der Schallgeschwindigkeit zu fahren. Allein das in einem Straßenauto zu erreichen, ist unglaublich komplex, aber mit dem Nevera haben wir ein Auto geschaffen, das mit einer einzigen Akkuladung lange Strecken zurücklegen, enge und kurvige Rennstrecken bewältigen und driften kann sowie Geschwindigkeitsrekorde auf gerader Strecke bricht, sowohl bei der Beschleunigung als auch beim V-MAX“, so . Zrnčević. „Das Wichtigste, was ich während des Höchstgeschwindigkeitsversuchs gelernt habe, ist, wie ruhig und stabil das Auto war – eine Bestätigung dafür, dass unsere Aerodynamik- und Fahrdynamik-Teams einen tollen Job gemacht haben.“

An Käufer wird der Nevera mit einer auf 352 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeit geliefert, soll aber bei speziellen Kundenveranstaltungen mit Unterstützung von Mitarbeitern des Unternehmens und unter kontrollierten Bedingungen eine Höchstgeschwindigkeit von 412 km/h erreichen können. „Da die Reifen bei solchen Fahrten einer enormen Belastung ausgesetzt sind, werden Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Reifen für solche hohen Geschwindigkeiten richtig eingestellt sind“, erklärt Rimac.

Der jüngste Rekord folgt auf eine Rekordfahrt im letzten Jahr, bei der die Viertelmeile (402,34 m) in 8,582 Sekunden zurückgelegt wurde. Damit ist der Nevera laut dem Hersteller auch das schnellste beschleunigende Serienauto.

Die Produktion des Nevera läuft seit Juni im Hauptquartier des Unternehmens am Rande von Zagreb in Kroatien, die ersten Fahrzeuge sind bereits bei Kunden. Von 0 auf 100 geht es offiziell in gerade einmal 1,85 Sekunden, 300 km/h sollen in 9,3 Sekunden erreichbar sein. Ermöglicht werden dies und die Höchstgeschwindigkeit von über 400 km/h durch ein Allradsystem bestehend aus vier E-Motoren mit 1408 kW (1914 PS) Leistung. Die Energie kommt von einer 120-kWh-Batterie, die gemäß WLTP-Norm 550 Kilometer pro Ladung ermöglicht. Die Positionierung zentral im Boden trägt zu einem „ultra-tiefen“ Schwerpunkt sowie einer Gewichtsverteilung von 48-52 bei.