BMW errichtet in Ungarn Werk für Hochvoltbatterien für neue E-Auto-Plattform

Die BMW Group errichtet an ihrem Standort in Ungarn ein Werk für Hochvoltbatterien für die Fahrzeuge der für 2025 geplanten Elektroauto-Plattform Neue Klasse. Man schaffe damit mehr als 500 zusätzliche Arbeitsplätze und investiere bis Ende 2025 mehr als zwei Milliarden Euro in den Aufbau und die Inbetriebnahme des gesamten Werks, teilte der Konzern mit.

„In Debrecen entsteht das modernste Werk der Welt. Hier setzen wir mit unserer iFactory neue Industriestandards in der Fahrzeugproduktion: lean, green, digital. Unsere Investitionen unterstreichen die Konsequenz, mit der wir die E-Mobilität umsetzen“, so der Produktionsvorstand der BMW AG Milan Nedeljković.

Die Hochvoltbatteriefertigung wird auf dem Gelände des Fahrzeugwerks in Debrecen aufgebaut, dessen Bau vor rund sechs Monaten startete. Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion bei der BMW Group: „Die BMW iFactory steht auch für kurze Wege in der Logistik. Die enge Anbindung der Batteriefertigung an die Fahrzeugproduktion ist Teil unserer Strategie.“

In Debrecen werden die runden Batteriezellen der nächsten Generation in das Hochvoltbatteriegehäuse eingebaut – einen Metallrahmen, der in den Unterboden des Fahrzeugs integriert wird. Die Fertigung der Hochvoltbatterien der sechsten Generation soll parallel zum Start der Neue-Klasse-Fahrzeugproduktion beginnen. Alle Hochvoltbatterien für die im Werk Debrecen gebauten Fahrzeuge werden laut BMW vor Ort montiert. Die Batterieproduktion umfasse eine Fläche von mehr als 140.000 m². Die Bauarbeiten seien vor Kurzem gestartet.

Mit der nächsten Batterie-Generation will BMW die Ladegeschwindigkeit seiner Elektroautos um bis zu 30 Prozent steigern und die Reichweite um bis zu 30 Prozent verbessern.

„Die BMW Group legt einen besonderen Fokus darauf, dass bereits in der Lieferkette der CO2-Footprint und der Verbrauch an Ressourcen für die Herstellung so niedrig wie möglich gehalten werden. Für die Produktion der Batteriezellen werden die Zellhersteller Kobalt, Lithium und Nickel einsetzen, das anteilig aus Sekundärmaterial besteht, also aus nicht neu abgebauten, sondern bereits im Kreislauf befindlichen Rohstoffen“, heißt es in einer Mitteilung. Zusammen mit der Verpflichtung, für die Produktion der Batteriezellen ausschließlich Grünstrom aus erneuerbaren Energien zu verwenden, werde BMW den CO2-Fußabdruck in der Batteriezellproduktion um bis zu 60 Prozent gegenüber der aktuellen Generation von Batterien reduzieren.