Volkswagen und Enel X Way wollen Italiens größtes Schnellladenetz aufbauen

Volkswagen bietet eigenen Angaben nach mit der Marke Elli das derzeit größte Elektroauto-Ladenetz in Europa. Der Konzern baut die Infrastruktur weiter aus, unter anderem in Italien sollen Tausende neue Ladepunkte hinzukommen.

Der Volkswagen-Konzern und Enel X Way, ein auf E-Mobilität spezialisiertes Unternehmen des italienischen Energiekonzerns Enel, haben den Start ihres Joint Ventures Ewiva bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens sei es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden HPC-Netzes (High Power Charging) die Etablierung der Elektromobilität in Italien zu beschleunigen.

„Der Ausbau der Ladeinfrastruktur spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg von E-Autos. Mit Enel und Volkswagen haben sich nun zwei starke Partner aus unterschiedlichen Branchen zusammengetan, um die E-Mobilität in Italien und Europa voranzutreiben“, sagte Thomas Schmall, Volkswagen-Konzernvorstand Technik.

„Dieses Joint Venture stellt einen neuen Meilenstein in den kontinuierlichen Bestrebungen von Enel X Way und der Enel-Gruppe dar, die Verbreitung von Elektromobilität in ganz Italien durch die Entwicklung eines hochmodernen High Power Charging-Netzwerks voranzutreiben. Es wird dazu beitragen wird, dass Elektrofahrzeuge die erste Wahl für Autofahrer werden“, so Elisabetta Ripa, Leiterin von Enel X Way. Bereits heute errichte Ewiva das größte Schnellladenetz in Italien mit 750 Ladepunkten an 233 aktiven und teils noch zu aktivierenden Standorten und ergänze damit die rund 17.000 von Enel X Way betriebenen Ladepunkte.

Das Joint Venture plant, bis Ende 2023 an insgesamt 500 Standorten Ladepunkte anzubieten. Bis 2025 sollen 3000 Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 350 kW entstehen, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Insgesamt soll Ewiva mehr als 800 Standorte betreiben, die sich auf Stadtzentren, Vororte und Hauptverkehrsstraßen konzentrieren, die von Pendlern und Touristen genutzt werden.

Ewiva hat Mitte Dezember in Rom seine erste „Premium-Ladestation“ in der Via Flaminia 871 eingeweiht. Sie bietet eine für alle Kunden zugängliche Lounge und 14 Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 300 kW unter einem Solardach.

Enel X Way ist in 16 Ländern tätig und verwaltet nach eigenen Angaben fast 430.000 Ladepunkte, sowohl direkt als auch über weltweit bestehende Roaming-Vereinbarungen. Der Volkswagen-Konzern will 2025 gemeinsam mit Partnern rund 45.000 HPC-Punkte in Europa, China und den USA anbieten.