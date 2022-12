Volkswagen: Marke Elli bietet jetzt größtes Ladenetz in Europa

Die Volkswagen AG bietet mit ihrer Lade- und Energielösungs-Marke Elli mit 400.000 Ladepunkten eigenen Angaben nach jetzt den Zugang zum größten Elektroauto-Ladenetz in Europa. Das Angebot umfasse mehr als 800 Anbieter in 27 Ländern. Damit habe sich das Netz in nur anderthalb Jahren um rund 200.000 Ladepunkte verdoppelt, teilte das Unternehmen mit.

Elli setzt auf diverse Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Energieversorgern wie Enel und Iberdrola, dem Mineralölkonzern BP und dem Joint Venture Ionity. Zuletzt hat das Unternehmen rund 24.000 Vattenfall-Stationen in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Schweden angebunden sowie 1.000 HPC-Stationen (High Power Charging) von Fastned in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Belgien, Frankreich und der Schweiz. Wenige Monate zuvor war das Netz in Großbritannien durch 6800 Ladestationen des Anbieters BP Pulse erweitert worden.

„Bequemes Laden ohne Reichenweitenangst sind der Schlüssel zur alltagstauglichen Elektromobilität. Mit dem Zugang zu 400.000 Ladepunkten in Europa sind wir dieser Vision einen großen Schritt nähergekommen“, so Elke Temme, CEO von Elli und Senior Vice President Charging & Energy, Volkswagen AG. „Gemäß unserer Strategie NEW AUTO bieten wir bereits das größte Ökosystem für E-Autofahrer in Europa an und treiben den Ausbau des Ladenetzes weiter mit Hochdruck voran.“

Als Mobility Service Provider wendet sich Elli an die Fahrer von Elektroautos aller Hersteller. Nutzen können das Netz Kunden von Elli und die der Marken Seat, Cupra, Skoda sowie Volkswagen. Ab nächstem Jahr soll auch der Ladeservice von Audi in das Portfolio integriert werden.