Flix und Daimler Truck wollen elektrische Fernbusse entwickeln

Daimler Truck hat Ende vergangenen Jahres erklärt, ab Ende dieses Jahrzehnts mit den Marken Mercedes-Benz und Setra auch rein batteriebetriebene Reisebusse anbieten zu wollen. Das Unternehmen Flix ist laut einer aktuellen Mitteilung maßgeblich an einem Projekt unter der Leitung von Daimler Truck zur Entwicklung eines vollelektrischen Antriebs für Fernbusse bis 2026 beteiligt.

Die Erprobung eines E-Antriebs mit zwei Prototyp-Bussen unter realen Bedingungen ist Teil des Projekts, „bei dem die Fachkenntnisse und das Know-how von Flix als Betreiber des weltweit größten Fernbusnetzes genutzt werden“, heißt es. Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt sollen die Grundlage für die Planung kostengünstiger Produktions- und Montageprozesse elektrisch angetriebener Fernbusse bilden.

„Flix wird die Leistungen kontinuierlich auswerten und in Echtzeit feststellen, ob alle notwendigen Anforderungen erfüllt sind. Das Ziel ist es, eine langfristige Skalierbarkeit der Technologie für die FlixBus-Flotte zu ermöglichen“, so das Unternehmen. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Mannheim und die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau haben sich mit Flix und Daimler Truck zu einer branchenübergreifenden Allianz zusammengeschlossen, um an dem Projekt zu arbeiten.

„Wir glauben an die zukünftige CO2-Neutralität von Busreisen als eine Lösung zur vollständigen Dekarbonisierung des Reisens“, so der Gründer und CEO von Flix André Schwämmlein. „Seit der Gründung von FlixBus bemühen wir uns, unsere Umweltauswirkungen immer weiter zu reduzieren, indem wir alternative Antriebe erforschen, um unseren CO2-Fußabdruck kompensieren zu können. Mit Daimler Truck und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Universität Mannheim und der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, die unsere Vision einer grüneren Zukunft im Transportwesen teilen, können wir nun einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung verkünden.“

Mit dem Projekt wollen Flix, Daimler Truck und die Forschungspartner die technischen Schwierigkeiten überwinden, die dem Einsatz alternativer Antriebe auf Langstrecken bei Fernbussen entgegenstehen. Die größte Herausforderung besteht laut Flix darin, Langstreckeneffizienz und Betriebsflexibilität durch die Sicherstellung von Lademöglichkeiten und einer ausreichenden Kapazität für Passagiere und Gepäck zu gewährleisten.

Vom Konzept zum Prototyp

Bei dem gemeinsamen Projekt wird zunächst in einer Konzeptphase im Modellversuch ein modular aufgebauter Antriebsbaukasten mit Blick auf Energieverbrauch, Reichweite, Fahrleistung und Batterielebensdauer untersucht. In die Ergebnisse sollen im zweiten Schritt Faktoren wie die Gesamtkosten, Umweltwirkung und die mögliche Integration in bestehende Betriebskonzepte von Busunternehmen einfließen. Auf Basis der Konzeptbewertung sollen dann zwei Prototyp-Antriebsstränge entwickelt und in Testfahrzeuge integriert werden. Damit soll eine Erprobung unter realen Einsatzbedingungen stattfinden.

Die aktuelle FlixBus-Flotte wird als Datenbasis für die Ableitung von Betriebszyklen auf Fernlinien dienen „und Flix wird die Betriebseigenschaften der Technologie zeitnah bewerten, um auf die Resultate für einen möglichen Umstieg auf vollelektrische Fernbusse bereits in der Entstehung des Projekts reagieren zu können“, erklärt das Unternehmen. Flix werde außerdem an der Validierung des Testfahrzeugs unter realen Bedingungen beteiligt sein.

Flix testet verschiedene Lösungen für Dekarbonisierung. Unter anderem wurden bereits erste E-Bus-Pilotprojekte in Frankreich, USA und Deutschland durchgeführt. Das Unternehmen testet auch Solarpaneele und hat erste Biogas-FlixBusse eingeführt. Im Rahmen des geförderten Projekts HyFleet ist Flix zudem an der Entwicklung eines Wasserstoff-Brennstoffzellenbusses beteiligt. „Flix ist technologieoffen und rechnet mit einem zukünftigen Mix verschiedener Technologien in seinem Netz“, so das Unternehmen.