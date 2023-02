Tesla nimmt Batterie-Fabrik in Grünheide in Betrieb

Tesla will neben Elektroautos an seinem deutschen Standort in Brandenburg nahe Berlin auch im großen Stil Batteriezellen herstellen. Aufgrund neuer, umfangreicher Förderung in den USA priorisiert der Konzern zwar derzeit dort die Akkufertigung – doch auch hier geht es in diesem Bereich voran.

In der brandenburgischen Gemeinde Grünheide laufen die ersten Batterie-Komponenten vom Band, teilte der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) dem Landtag nach einem Besuch der Fabrik mit. Vorerst werden allerdings nur einzelne Komponenten hergestellt. Weitere Produktionsschritte seien erst einmal in die USA verlagert worden, um dort von Steueranreizen zu profitieren.

Laut Steinbach brumme das Gebäude. „Es ist voll“, sagte der Politiker dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Und, „das, was dort als Vorprodukt an der Stelle gefertigt wird, lastet dieses Gebäude completamente an der Stelle aus“. Tesla hat verkündet, in Grünheide neuartige Batteriezellen zu fertigen. Unklar ist, ob diese Fertigung dort bereits stattfindet.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Tesla weiterhin auf Fördergelder für die Fahrzeugproduktion in Grünheide wartet. Den Förderantrag hatte das Unternehmen bereits im November 2020 eingereicht. Dass seitdem kein Geld geflossen ist, liegt laut Berichten daran, dass Tesla die beantragte Fördersumme häufig geändert hat. Die EU ist daher noch am Prüfen.

Ob und wann die von CEO Elon Musk Ende 2020 in Aussicht gestellte größte Batterie-Produktion der Welt am Standort Grünheide entstehen wird, ist offen. Tesla konzentriert sich hierzulande bis auf Weiteres auf das Hochfahren der Produktion von Elektroautos. Dafür beschäftigte der Konzern nach Aussage von Steinbach im Januar 9000 Mitarbeiter, die etwa 3000 Fahrzeuge pro Woche herstellen. Das Ziel der ersten Ausbaustufe in Grünheide sind 12.000 Mitarbeiter, die 500.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen.