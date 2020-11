Teslas in Brandenburg nahe Berlin im Bau befindliche erste europäische „Gigafactory“ soll neben Elektroautos später auch Batteriezellen produzieren. Bei einer vom Bundeswirtschaftsministerium veranstalteten Batterie-Konferenz konkretisierte Firmenchef Elon Musk seine Ziele für die deutsche Großfabrik.

Der US-Hersteller habe vor, hierzulande flankierend zu der neuen E-Auto-Fertigung die größte Batterie-Produktion der Welt hochzuziehen, so Musk. Tesla wolle in der Brandenburger Gemeinde Grünheide eine Produktion von Batteriezellen mit rund 100 Gigawattstunden (GWh) Kapazität pro Jahr aufbauen. Später könnte dies sogar auf 200 oder 250 GWh erweitert werden. Zum Vergleich: Teslas mit Panasonic in den USA betriebenes Batterie-Werk „Gigafactory 1“ soll zunächst 35 GWh erreichen.

Er freue sich auf die Möglichkeiten für Tesla in Europa, sagte Musk. Die europäische Gigafactory soll vor allem bei der Übertragung neuer Batterie-Technologien auf die Produktion in großen Mengen eine Rolle spielen. Tesla hat im September eigene Batteriezellen vom Typ 4680 vorgestellt, die auch in Deutschland hergestellt werden sollen. Das Unternehmen hat dazu in diesem Jahr einen auf solche Projekte spezialisierten hiesigen Maschinenbauer übernommen. „Viele der fortschrittlichen Produktionsanlagen stammen aus Deutschland und Europa“, betonte Musk. Tesla wolle den Preis pro Kilowattstunde deutlich senken, damit sich jeder ein Elektroauto leisten könne. Dafür müsse man die „Maschine, die die Maschine baut“ verbessern und die Produktion effizienter machen.

Die Tesla-Fabrik in Brandenburg wird von vielen begrüßt, es gibt aber auch Kritiker. Einige fürchten Umweltschäden durch die groß angelegte Produktionsstätte. Musk versicherte, dass sich die Menschen in der Region keine Sorgen machen müssten. Neue Methoden würden gewährleisten, dass umweltschädliche Produktionsschritte entfallen. „Man kann direkt neben der Batterie-Fabrik leben und muss sich keine Sorgen über giftige Stoffe machen“, sagte Musk. Die neuen Technologien entwickele und betreibe der Konzern zuerst in der Region um San Francisco, dort gebe es die strengsten Umweltauflagen in den USA.

Musk äußerte sich auch zu einem angekündigten Elektroauto speziell für Europa. Man brauche ein Modell, das an die Bedingungen des Marktes angepasst ist. „Ich war neulich mit einem Model X in Berlin unterwegs, und wir hatten ganz schön Probleme, einen Parkplatz zu finden, in den das Auto reinpasst“, berichtete der Tesla-Boss. Die geplante Baureihe für Europa werde in der Kompaktklasse angesiedelt und in Deutschland konzipiert. „Es gibt talentierte Designer und Ingenieure in Europa, und die besten Leute wollen da arbeiten sowie eigene Ideen umsetzen können, sie wollen nicht nur etwas kopieren, was in Kalifornien designt wurde“, sagte Musk.