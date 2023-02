E-Mobilität in Unternehmen: Daran hakt es laut einer Studie noch

Die Elektro-Offensive in Deutschland ist in vollem Gange und auch in Unternehmen mit eigenem Fuhrpark findet laut einer Umfrage ein Umdenken statt. Eine Studie im Auftrag von Vattenfall ergab, dass bereits knapp zwei Drittel (63 %) der befragten Betriebe in ihrem Fuhrpark über Fahrzeuge mit Elektroantrieb verfügen. Bei jedem zweiten Unternehmen werden Hybrid-Fahrzeuge genutzt.

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor spielen aber in Deutschland nach wie vor eine große Rolle. Anders als etwa in Schweden oder den Niederlanden haben sich hierzulande bislang nur 12 Prozent der Unternehmen vollständig von Verbrenner-Fahrzeugen verabschiedet – in Schweden sind es 32, in den Niederlanden 31 Prozent.

Ohnehin sind Schweden und die Niederlande Deutschland beim Anteil an Elektrofahrzeugen im Fuhrpark voraus: 45 Prozent der Befragten aus deutschen Unternehmen gaben an, dass ein bis neun Fahrzeuge ihrer Flotte einen Elektroantrieb haben. Nur ein Drittel (35 %) hat hingegen zehn oder mehr E-Fahrzeuge im Bestand. Zum Vergleich: In Schweden haben 54 Prozent der Unternehmen zehn oder mehr E-Fahrzeuge, in Holland sind es sogar 56 Prozent.

Die gefragten Unternehmen sehen sich in Deutschland einer Reihe von Hürden gegenüber. Als größte Herausforderungen beim Ausbau ihrer E-Fahrzeugflotte nannten sie folgende Themen: Eingeschränkte Reichweite der Fahrzeuge (66 %), fehlende öffentliche Ladeinfrastruktur (60 %), lange Ladezeiten (59 %), zu wenig Parkplätze mit Lademöglichkeiten (59 %), hohe Anschaffungskosten (56 %) und komplizierte Abrechnung der Ladekosten (45 %).

Den Herausforderungen und der damit einhergehenden Unsicherheit steht ein Wille zum Umstieg auf Elektromobilität gegenüber: Laut Studie sind zwei Drittel der deutschen Unternehmen bestrebt, ihre Fahrzeugflotte vollständig zu elektrifizieren. Und mehr als 80 Prozent planen, bei Neuanschaffungen vermehrt Pkw mit Elektroantrieb zu erwerben. Von den Unternehmen, die bisher noch keine Elektrofahrzeuge nutzen, haben 41 Prozent bereits konkrete Pläne für die Anschaffung. Für 32 Prozent kommt die Anschaffung zumindest generell infrage.

Wesentlicher Treiber für den Umstieg auf E-Mobilität ist die Verbesserung der CO2-Bilanz und damit ein eigener Beitrag zur Verkehrswende und zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen: Fast zwei Drittel (61 %) der Unternehmen gaben dies als wichtigsten Grund für die Elektrifizierung des eigenen Fuhrparks an. Langfristig niedrigere Kosten wurden an zweiter Stelle genannt (56 %), gefolgt von der Beförderung des Unternehmensimages (53 %) sowie der sozialen Verantwortung (52 %).