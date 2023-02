Tesla schraubt Pläne für deutsche Batterie-Produktion zurück

Eigentlich wollte Tesla an seinem deutschen Standort in Brandenburg nahe Berlin neben Elektroautos auch im großen Stil Batteriezellen produzieren. In der Gemeinde Grünheide sollte sogar die größte Batteriefabrik der Welt entstehen, sagte 2020 Konzernchef Elon Musk. Mittlerweile haben sich die Pläne aber geändert.

Das US-Unternehmen hat seine Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland nach Angaben des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums pausiert. Stattdessen wolle Tesla einige Produktionsschritte in seinem Heimatmarkt ausführen, wo es Steueranreize gebe, erklärte das Ministerium.

Tesla hatte ursprünglich geplant, die gesamte Batterie am Standort Grünheide zu fertigen, mit einer Spitzenkapazität von über 50 Gigawattstunden pro Jahr. Wegen neuer Steuervergünstigungen in den USA für Hersteller von Elektroautos, die in dem Land produzierte Batterien beziehen, hat das Unternehmen seine Strategie aber angepasst.

„Tesla hat in Grünheide mit der Produktion von Batteriesystemen begonnen und bereitet sich auf die Herstellung von Batteriezellenkomponenten vor. Das Unternehmen hat weitere Produktionsschritte in den USA priorisiert, weil die steuerlichen Rahmenbedingungen dort günstiger sind“, hieß es in der Mitteilung des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums. Von Tesla selbst gibt es dazu bisher keine Äußerung.

Tesla hat laut Berichten Schwierigkeiten, die Produktion der neuen 4680-Batteriezellen in seinen US-Fabriken in Fremont (Kalifornien) und Austin (Texas) hochzufahren. Experten zufolge ist das auf neue und unerprobte Techniken zurückführen. Ende Januar hatte der Elektroautobauer angekündigt, mehr als 3,6 Milliarden Dollar in die Erweiterung seines „Gigafactory“-Komplexes im US-Bundesstaat Nevada zu investieren. Damit sollen zwei neue Fabriken errichtet werden: eine für die Massenproduktion des Elektro-Lkw Semi und die andere für die Herstellung der neuen Batteriezelle vom Typ 4680.

Am deutschen Standort in Brandenburg steht damit weiter die Fertigung des Mittelklasse-SUV Model Y im Fokus. Später soll zudem die mittelgroße Limousine Model 3 in Grünheide vom Band rollen. In der ersten Stufe sollen jährlich 500.000 Elektroautos die Werkshallen verlassen. Ein zentraler Produktionsstandort für Batterien wird die Fabrik nach aktuellem Stand nicht.