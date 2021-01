Tesla will seine Elektroautos in Zukunft auch mit komplett selbst produzierten, neu entwickelten Akkus ausstatten. Die Rundzellen vom Typ 4680 sind größer als die aktuelle Generation und sollen leistungsstärker, langlebiger und weniger kostspielig sein. Zunächst werden die neuen Akkus in geringem Umfang hergestellt, später soll die Produktion massiv hochgefahren werden – wie die Technik dafür aussieht, zeigt ein neues Video:

Bisher hat Tesla gemeinsam mit seinem japanischen Technologiepartner Panasonic in der „Gigafactory 1“ im US-Bundesstaat Nevada Batteriezellen produziert. Seit einiger Zeit kauft der Elektroauto-Pionier zudem bei chinesischen Zulieferern Energiespeicher ein. Die in Eigenregie entstehenden 4680-Akkus folgen auf das 2017 mit Panasonic für den Mittelklassewagen Model 3 eingeführte Format 2170. Die ersten beiden Großserienautos der Marke, die Premium-Limousine Model S und das SUV Model X, nutzen weiter handelsüblichen Rundzellen ähnelnde 18650-Akkus.

Einen ersten Ausblick auf die 4680-Technologie hat Tesla im zurückliegenden September beim „Battery Day“ gegeben. Firmenchef Elon Musk stellte eine neue Generation von Batteriezellen vor, die leistungsstärker, länger haltbar und 50 Prozent weniger kostspielig als die bisher eingesetzten Produkte sein soll. Konkret sollen die 4680-Akkus fünfmal mehr Energie und 16 Prozent mehr erzielbare Reichweite bringen. Durch Verbesserungen im Bereich der Chemie, Produktion und Integration von Batteriezellen soll die Reichweite trotz sinkender Kosten im Vergleich zu heute insgesamt um 54 Prozent gesteigert werden.

Die Herstellung der 4680-Zellen ist später weltweit in hochautomatisierten Fabriken vorgesehen. Zu Beginn produziert Tesla sie an seinem E-Auto-Stammwerk in Fremont, Kalifornien auf einer neuen Montagelinie. Die erste große Anlage ist auf dem Gelände der seit knapp einem Jahr in Brandenburg nahe Berlin entstehenden europäischen Gigafactory geplant. Musk hat angekündigt, am deutschen Standort die größte Batterie-Produktion der Welt aufzubauen.

Das in diesem Jahr in Deutschland erwartete neue Mittelklasse-SUV Model Y soll mit 4680-Zellen aus dem Brandenburger Werk rollen. Bis 2023 will Tesla durch Fortschritte bei der Batterie-Technologie und -Produktion ein vor Steuern 25.000 Dollar (ca. 20.700 Euro) kostendes Elektroauto mit Selbstfahr-Technologie liefern können. Das Model 3 wird als bislang erschwinglichster Tesla in den USA für mindestens rund 36.490 Dollar (30.000 Euro) angeboten, hierzulande beginnt die Modellpalette bei 47.930 Euro.