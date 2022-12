Sion vor dem Aus, Sono Motors ruft zur Rettung auf

Sono Motors teilt mit, dass die Finanzierung seines zuletzt für 2023 angekündigten Solar-Elektroautos Sion durch die Aufnahme von Eigenkapital zunehmend schwieriger geworden sei und zu einer Verwässerung führe. Das benötigte Geld einzusammeln, dauere „viel länger“ als erwartet. Deshalb wird nun eine Reservierungskampagne gestartet, die zur Rettung des Sion beitragen soll.

„Wir haben es nicht geschafft, den Investor:innen zu erklären, warum der Sion das Potenzial zum ersten erschwinglichen Solar-Elektroauto der Welt hat, und dass es nach so einer Lösung auch eine große Nachfrage gibt“, so die CEOs und Mitgründer Jona Christians und Laurin Hahn in einer Mitteilung.

Viele Investoren würden dem Start-up dazu raten, sich auf sein weniger kapitalintensives Solargeschäft mit anderen Unternehmen zu konzentrieren, das bereits Umsätze generiere, und das Sion-Programm aufzugeben. „Wir verstehen die Marktsituation und wären bereit, unser Geschäftsmodell im Interesse des langfristigen Unternehmenserfolgs zu restrukturieren“, erklärt Sono Motors.

„Bevor wir es jedoch wagen, die Sion-Entwicklung einzustellen, wollen wir unserer Community von über 21.000 Sion-Reservierer:innen eine letzte Chance geben, das Sion-Programm am Leben zu halten und unsere Finanzierungslücke teilweise zu schließen“, heißt es weiter. 21.000 Reservierungen von Privatpersonen entsprächen einem Umsatzpotenzial von rund 465 Millionen Euro. Kombiniert mit zusätzlich rund 22.000 Vorbestellungen von Flottenbetreibern mit einem Umsatzwert von knapp 600 Millionen Euro stelle das schon heute einen potenziellen Nettoumsatzerlös von über einer Milliarde Euro in Aussicht – „vorausgesetzt, dass alle Reservierungen und Vorbestellungen auch zum Kauf führen“.

Sono Motors ruft nun abermals seine Community dazu auf, die Finanzierung sicherzustellen: „Wir starten jetzt eine Sion-Reservierungs-Kampagne für 3.500 Sion, die wir #saveSion nennen und die 50 Tage andauern wird. Anfangs erhalten Reservierer:innen einen Rabatt von bis zu 3.000 Euro auf den Endpreis ihres Sion. Diese Anzahlungen sind nur im Falle des Erfolgs der Kampagne fällig. Zusätzlich erhalten Unterstützer:innen der Kampagne eine feste Wartelistennummer für ihren Sion.“

Das Start-up hat sich schon vor dem Börsengang seit Ende 2021 durch Crowdfunding finanziert. Bei der jüngsten Aktion Ende 2019 kamen in knapp zwei Monaten mehr als 50 Millionen Euro an Zahlungszusagen zusammen. Nun soll die Community für einen weiteren Schub sorgen: „3.500 voll angezahlte Sion-Reservierungen senden eine klare Botschaft an die Welt. Und zwar, dass unsere unsere Community von über 21.000 Reservierer:innen den Sion auf der Straße sehen will“, erklären die Münchner.

„Heute nutzen bereits 23 Unternehmen weltweit unsere innovative Solartechnologie in einer Vielzahl von Fahrzeugen wie Bussen, Kühlanhängern und Elektro-Transportern“, betont Sono Motors. Man habe seit der Kampagne 2019 noch weitere Fortschritte gemacht: Den Sion im Produktionsdesign präsentiert, einen Teil der Serien-Validierungsflotte fertiggestellt, Solar-Ladeleistungen „nahe am geplanten Energieertrag“ erreicht, bidirektionale Funktionen erfolgreich getestet und eine Sharing-App in die App-Stores gestellt. Man könne zudem weiterhin einen erschwinglichen Preis von 25.000 Euro netto anbieten (29.750 Euro brutto). „Und zusätzlich haben wir heute eine deutlich höhere Markenbekanntheit. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass wir es wieder schaffen können“, so das Unternehmen.

„Kaum staatliche Fördergelder erhalten“

Sono Motors betont weiter, „kaum staatliche Fördergelder erhalten“ zu haben und sich deshalb weiterhin auf seine Community und die Kapitalmärkte fokussieren zu müssen. Seit 2016 habe das Unternehmen über 400 Millionen Euro netto an finanziertem und „committed“ Kapital einsammeln können – „eine unglaubliche Summe für deutsche Verhältnisse. Aber nur ernüchternde 0,25% davon kamen vom Staat“.

Die Entwicklung eines Autos koste normalerweise bis zu eine Milliarde Euro. „Wir sind mit weniger als der Hälfte dieser Summe so weit gekommen“, unterstreicht Sono Motors. „#saveSion ist unsere Lösung für die Finanzierung eines Großteils des Sion-Programms, ohne die Aktie weiter zu verwässern. Das ist ein erster Teil einer weitreichenden Finanzierungsstrategie für die nächsten zwölf Monate. Diese schließt selbstverständlich auch die Kapitalmärkte mit ein. Wir gehen davon aus, dass wir so in der Lage sein werden, weitere Finanzmittel zu beschaffen und die verbleibenden Maschinen, Werkzeuge und Produktionsanlagen zu bezahlen, um die geplante Vorserienproduktion im Jahr 2023 und dann den Produktionsstart im ersten Quartal 2024 zu erreichen.“

Sollte die Kampagne nicht erfolgreich abgeschlossen werden können, will sich Sono Motors auf sein „attraktives B2B-Solargeschäft“ konzentrieren, das deutlich weniger kapitalintensiv sei. „Wir denken, dass wir dank unserer derzeitigen und erwarteten Liquidität von rund 55 Millionen Euro sowie weiteren verfügbaren Ressourcen in der Lage wären, das Unternehmen erfolgreich rein auf das Solargeschäft neu auszurichten. Dieses Mal geht es also nicht um die Zukunft von Sono Motors, sondern ‘nur’ um die Zukunft des Sion. Und es geht darum, der Welt zu beweisen, dass ein Wandel notwendig und gewünscht ist.“