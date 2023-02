Studie: Leasingunternehmen verlangen zu viel Geld für Elektroautos

Leasingangebote für Elektroautos sind laut einer Analyse von T&E überteuert. In Deutschland seien Leasingangebote für rein batterieelektrische Fahrzeuge im Durchschnitt 69 Prozent teurer als entsprechende Verbrennermodelle, so die Umweltorganisation. Kunden zahlten beispielsweise für einen geleasten VW ID.3 rund 737 Euro im Monat, während ein Verbrenner-Golf bei nur 449 Euro liege.

„Leasingfirmen verlangen von ihren Kunden zu viel Geld, wenn sie auf Elektroautos umsteigen. Die Preisgestaltung der Leasingfirmen ist zu konservativ. Ihre monatlichen Raten sind auf dem Stand von vor fünf Jahren stehen geblieben. Dadurch verlangsamen Leasingfirmen die Umstellung auf Elektroautos, während sie Rekordgewinne machen und Kunden überteuerte Raten bezahlen“, bemängelt Stef Cornelis, Direktor für Elektroflotten bei T&E.

Nach der Studie haben Elektroautos de facto den gleichen Wiederverkaufswert wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Leasingunternehmen berechnen ihren Kunden in der Regel den Wertverlust eines Fahrzeugs, der während der drei- bis vierjährigen Leasingdauer zu erwarten ist. Höhere Leasingpreise würden darauf hindeuten, dass Batterieautos stärker an Wert verlieren. Eine Untersuchung der Gebrauchtwagenpreise zeigt laut T&E jedoch, dass Elektroautos in Deutschland nicht mehr an Wert verlieren als Diesel- und Benzinfahrzeuge. Die höheren Leasingraten für E-Fahrzeuge seien demnach nicht gerechtfertigt.

Batterieautos verlieren laut der Studie im Laufe der Zeit sogar weniger an Wert, was das Vertrauen der Verbraucher in neuere Modelle mit verbesserter Technologie reflektiere. Die Nachfrage nach neuen und gebrauchten Elektroautos sei aktuell so hoch wie nie zuvor.

Leasingunternehmen, die oft im Besitz von Banken und Automobilherstellern wie Volkswagen (VW Financial Services), Mercedes-Benz (Athlon) und BMW (Alphabet) sind, haben mit einer Flotte von 12 Millionen Fahrzeugen in Europa einen sehr großen Einfluss auf die Umstellung zur Elektromobilität. Der Studie zufolge machten Leasingfirmen im vergangenen Jahr 22 Prozent der Neuzulassungen in Europa aus.

„Leasingfirmen blieben lange unbeachtet. Wenn man sich die schwachen Elektrifizierungsziele dieser unbekannten Giganten der Automobilwelt ansieht, dann sind Leasingfirmen Nachzügler in Klimafragen und keine grünen Vorreiter. Wenn sie ihre Elektrifizierungspläne nicht zügig vorantreiben, werden wir kaum einen Gebrauchtwagenmarkt schaffen, der E-Autos für immer mehr Menschen erschwinglich macht, und wir verzögern die Dekarbonisierung des Verkehrssektors weiter“, so Cornelis.

Keines der Unternehmen verfolge das Ziel, bis 2030 vollständig auf Elektroautos umzustellen. Ihre Pläne seien wenig ambitioniert und würden auch Plug-in-Hybride miteinschließen, die genauso viel Emissionen ausstoßen wie Benzin- und Dieselfahrzeuge, kritisiert T&E. Ihre Ziele blieben weit hinter der Marktdynamik zurück. Große Autohersteller hätten sich bereits verpflichtet, bis 2030 nur noch Batterieautos zu produzieren. VW Financial Services habe sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von Elektroautos bis 2030 auf lediglich 70 Prozent zu erhöhen, Athlon plane nur 50 Prozent bis 2025 und BMW (Alphabet) habe kein Ziel festgesetzt.

„Damit bremst der Leasingsektor den Übergang zur Elektromobilität aus“, so T&E. In Deutschland bleibe die Elektrifizierung von Firmenflotten deutlich hinter dem Privatsektor zurück. 2022 seien 14 Prozent der neu zugelassenen Firmenwagen vollelektrische Pkw gewesen, bei privaten Haushalten bereits 27 Prozent der Neuzulassungen.