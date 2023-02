Deutsche Tesla-Fabrik jetzt mit mehr als 10.000 Mitarbeitern

Tesla hat Ende Februar gemeldet, erstmals 4000 Elektroautos in seiner deutschen Fabrik in Brandenburg nahe Berlin hergestellt zu haben. Mit dem Hochlauf der Produktion steigt auch die Zahl der Mitarbeiter an dem Standort.

Der US-Hersteller beschäftigt in der Fabrik in der Gemeinde Grünheide inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiter, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Verweis auf Unternehmenskreise. Das Ziel der ersten Ausbauphase der deutschen Tesla-Fabrik sind 500.000 Elektroautos pro Jahr, dafür will das Unternehmen 12.000 Mitarbeiter einsetzen. Aktuell entsteht in Grünheide das mittelgroße SUV Model Y, später soll die Mittelklasselimousine Model 3 hinzukommen.

Tesla fertigt seit März 2022 in Deutschland Elektroautos für Kunden. Der Standort in Brandenburg ist der einzige seiner Art in Europa des Konzerns. Im Sommer hatte Tesla eigenen Angaben nach rund 5000 Beschäftigte. CEO Musk bestätigte damals, dass 1000 Autos in der Woche gebaut werden. Im Oktober letzten Jahres waren es dann mehr als 7000 Mitarbeiter und rund 2000 Autos pro Woche. Bis zum ersten Quartal dieses Jahres sollen es laut der dpa nach bisherigen Planungen 5000 Fahrzeuge in der Woche sein.

Der Hochlauf der hiesigen Tesla-Produktion läuft langsamer als von dem Unternehmen erhofft an. Das liegt an Verzögerungen beim Bau der Fabrik, insbesondere durch Proteste von Anwohnern und Umweltschützern, aber auch durch häufige Änderungsanträge des Unternehmens. Tesla hat zudem laut Berichten Probleme damit, ausreichend Personal zu finden und die bestehende Belegschaft zu erhalten.

Tesla will sein deutsches Werk ausbauen. Dazu gehört auch die Produktion von Batterien. Einzelne Komponenten werden bereits hergestellt und Speichersysteme montiert. Die ursprünglich von Musk in Aussicht gestellte weltgrößte Batteriefabrik wird es vorerst jedoch nicht geben: Tesla fokussiert sich beim Aufbau von neuen Akkukapazitäten bis auf Weiteres auf die USA, da es dort neue, umfangreiche Fördermaßnahmen der Regierung gibt.