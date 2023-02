Nissan forciert Elektrifizierung, 19 statt 15 neue Elektroautos bis 2030

Nissan hat Ende 2021 verkündet, im Rahmen des Plans „Nissan Ambition 2030“ seine Elektrifizierung mit Milliardeninvestitionen weiter zu forcieren. Der Umfang der geplanten E-Angebote des Autoherstellers wird nun noch einmal erweitert.

Im Rahmen von Nissan Ambition 2030 wollten die Japaner ursprünglich bis 2030 23 elektrifizierte Fahrzeuge, darunter 15 reine Stromer, auf den Markt bringen. „Als Reaktion auf die veränderten Kundenbedürfnisse und das Geschäftsumfeld hat Nissan seinen Plan zur weiteren Beschleunigung der Elektrifizierung überarbeitet“, heißt es nun in einer Mitteilung.

Nissan werde die Anzahl der E-Modelle erhöhen, um den wachsenden Bedarf der Kunden an „spannenden und vielfältigen elektrifizierten Fahrzeugen“ zu decken. Bis zum Geschäftsjahr 2030 sollen 27 neue elektrifizierte Modelle eingeführt werden, darunter 19 neue Vollstromer. Infolgedessen soll der Elektrifizierungsanteil der Kernmarke Nissan und der Edel-Tochter Infiniti bis 2030 weltweit auf über 55 Prozent ansteigen, gegenüber der bisherigen Prognose von 50 Prozent.

In den nächsten Jahren sieht Nissan vor allem in Europa eine hohe Nachfrage nach Elektromobilität: In der Region erwartet das Unternehmen für elektrifizierte Modelle einen Anteil von 98 Prozent am Verkauf. Zuvor lautete die Prognose hier 75 Prozent. Für Japan kalkuliert das Unternehmen mit 58 statt zuvor 55 Prozent und in China mit 35 statt 40 Prozent. Für die USA gibt Nissan nur die Prognose bis zum Geschäftsjahr 2030 und für reine Elektrofahrzeuge an, die dann 40 Prozent der Verkäufe ausmachen sollen.

„Damit wird der weltweite Anteil elektrifizierter Fahrzeuge von den bei der Ankündigung der Vision (der Nissan Ambition 2030, d. Red.) geplanten 40 Prozent bis zum Geschäftsjahr 2026 auf mehr als 44 Prozent ansteigen“, so Nissan. „Um den raschen Marktveränderungen in China Rechnung zu tragen, plant Nissan für 2024 die Einführung eines speziell für diesen Markt entwickelten Elektrofahrzeugs. In Europa wird Nissan seine robusten Elektrifizierungspläne fortsetzen und auch eine stärkere Zusammenarbeit mit der Allianz anstreben.“

Die japanisch-französische Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi hat kürzlich eine Neuordnung ihrer Zusammenarbeit vorgestellt. Vereinbart wurde eine ausgeglichene Überkreuzbeteiligung von Renault und Nissan sowie weitere enge Kooperation.