Carsharing in Deutschland legt kräftig zu, Elektro-Anteil stagniert auf hohem Niveau

Sowohl die Nachfrage nach Carsharing als auch das Carsharing-Angebot in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr laut dem Bundesverband Carsharing (bcs) sehr positiv entwickelt. Die Zahl der Fahrberechtigten, der Fahrzeuge und der Orte mit einem Carsharing-Angebot sei jeweils im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren laut dem bcs in Deutschland 4.472.800 Fahrberechtigte für das Carsharing angemeldet, 31,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der angebotenen Carsharing-Fahrzeuge hat sich im gleichen Zeitraum um 12,4 Prozent auf jetzt 33.930 Fahrzeuge erhöht.

Das Carsharing-Angebot wächst weiter stark in der Fläche: Zum Jahreswechsel gab es in Deutschland 1082 Städte und Gemeinden mit einem Carsharing-Angebot. Das sind 147 Orte mehr als im Vorjahr. Neue Angebote sind vor allem in kleineren Städte und Gemeinden im ländlichen Raum hinzugekommen. Mittlerweile gibt es in Deutschland 925 Orte unter 50.000 Einwohner mit einem Carsharing-Angebot.

„Das starke Wachstum der Carsharing-Branche ist eine gute Nachricht für die Verkehrswende und den Klimaschutz in Deutschland“, so bcs-Geschäftsführer Gunnar Nehrke. „Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt bis zu 20 private Pkw. Carsharing-Nutzer*innen sind oft mit Fahrrad, Bus und Bahn unterwegs. Ein Auto nutzen sie gezielt, wenn sie es brauchen. Carsharing ist damit ein wichtiges Werkzeug, um den Flächenverbrauch und die klimaschädlichen Emissionen des Pkw-Verkehrs zu reduzieren. Die Carsharing-Anbieter sind starke Partner der Kommunen bei der Umsetzung der Verkehrswende.“

E-Auto-Anteil stagniert

Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren 6970 der 33.930 Carsharing-Fahrzeuge in Deutschland Elektroautos. Das entspricht einer E-Quote von 20,5 Prozent. Allerdings lag der E-Anteil im vergangenen Jahr noch bei 23,3 Prozent. Der E-Anteil ist also zuletzt nicht mit der Carsharing-Flotte mitgewachsen.

„Carsharing bleibt Vorreiter bei der Elektromobilität. Aber der E-Anteil stagniert auf hohem Niveau“, erklärt Nehrke. „Der Grund für diese Entwicklung ist die fehlende Ladeinfrastruktur für Carsharing. Die Förderung für Ladeinfrastruktur ist einseitig auf die Nutzung privater Pkw ausgerichtet. Vom Bund werden Ladepunkte, die für Carsharing geeignet sind, aktuell überhaupt nicht gefördert. Die Förderung für die Beschaffung von E-Fahrzeugen läuft für Flottenbetreiber zum 1. September aus. Die Bundesregierung muss mit einem Förderprogramm für die Elektrifizierung öffentlich zugänglicher Fahrzeugflotten endlich Abhilfe schaffen.“

Alle Marktsegmente wachsen

Der Markt wird in stationsbasiertes Carsharing und free-floating Carsharing eingeteilt. Diese beiden Varianten unterscheiden sich und werden auch unterschiedlich genutzt. Seit einigen Jahren treten daneben verstärkt kombinierte Carsharing-Systeme auf, die stationsbasierte Fahrzeuge und free-floating Fahrzeuge aus einer Hand anbieten.

Zum Stichtag 1. Januar 2023 nutzten 907.580 angemeldete Fahrberechtigte stationsbasiertes Carsharing oder kombinierte Carsharing-Systeme. Ihnen stehen 15.360 Fahrzeuge zur Verfügung. 1310 dieser Fahrzeuge sind free-floating Fahrzeuge in kombinierten Systemen.

Zum reinen free-floating Carsharing sind in Deutschland 3.565.220 Fahrberechtigte angemeldet. Für sie werden von den Anbietern 18.570 Fahrzeuge bereitgestellt.

Das stationsbasierte Carsharing ist für die Verbreitung des Carsharing in der Fläche verantwortlich: In 1078 der 1082 Carsharing-Orte wird diese Variante des Autoteilens bereitgestellt.

Das reine free-floating Carsharing ist in 34 Städten vertreten, hauptsächlich in Metropolen wie Berlin, Hamburg und München sowie in einigen Umlandgemeinden dieser Städte. In diesen Geschäftsgebieten stellen die Anbieter oft mehrere tausend Fahrzeuge bereit.

Kombinierte (stationsbasiert/free-floating) Angebote gibt es in 30 Orten in Deutschland.

Entwicklung bei den Carsharing-Anbietern

Auf Anbieterseite war der deutsche Carsharing-Markt im Jahr 2022 in erheblicher Bewegung. So wurde etwa VWs großer, rein elektrischer Free-floating-Anbieter WeShare durch die Firma Miles übernommen. Das stationsbasierte Unternehmen Greenwheels hat sich ganz vom deutschen Markt zurückgezogen. Aber auch bei den kleineren Anbietern waren einige Geschäftsaufgaben zu verzeichnen. Gleichzeitig haben zahlreiche neue Anbieter den Betrieb aufgenommen. Die Zahl der Carsharing-Anbieter in Deutschland wuchs deshalb gegenüber dem Vorjahr in der Summe um sechs Anbieter. Somit bieten 249 Unternehmen, Genossenschaften und Vereine Carsharing in Deutschland an.

Stationsbasiertes Carsharing und kombinierte (stationsbasiert/free-floating) Systeme werden von 245 Anbietern bereitgestellt. Die Palette reicht von großen gewerblichen Anbietern wie cambio, stadtmobil, teilAuto, book-n-drive oder scouter, die in mehreren Städten mit großen Fahrzeugflotten aktiv sind, bis hin zu kleinen Vereinen, die Carsharing im ländlichen Raum ehrenamtlich organisieren. Die größten Anbieter kombinierter Carsharing-Angebote sind stadtmobil, cambio, teilAuto und book-n-drive.

Reines free-floating Carsharing wird von insgesamt vier Anbietern in Deutschland bereitgestellt. Der Markt wird von den drei Anbietern Miles, Share Now und Sixt share dominiert.

„Die Zahl der Carsharing-Anbieter in Deutschland nimmt weiter zu. Die Unternehmen gewinnen kontinuierlich Kund*innen, expandieren in der Fläche und sind wirtschaftlich kerngesund. Damit baut Deutschland seine Rolle als europäischer Leitmarkt für Carsharing weiter aus“, so Nehrke.