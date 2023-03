Exportgeschäft mit gebrauchten E-Autos kostet Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe

Mehr als 16 Prozent der im Jahr 2022 in Deutschland neu zugelassenen vollelektrischen Fahrzeuge finden sich nicht im Fahrzeugbestand wieder. Damit nimmt der Schwund an E-Autos im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um weitere 3 Prozent zu, so eine Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach.

Diese Entwicklung bekräftigt laut den Studienautoren den Verdacht, dass ein erheblicher Anteil der neu zugelassenen Elektro-Pkw bereits nach der vorgeschriebenen Mindesthaltedauer von sechs Monaten als junge Gebrauchte gewinnbringend ins Ausland exportiert wurden. Allein im Jahr 2022 könnte dieses lukrative Geschäft in etwa 380 Millionen Euro an Steuergeldern gekostet haben. Deutschland subventioniere damit den Markthochlauf der E-Mobilität im Ausland in besonderem Maße.

Zwischen Januar und Dezember 2022 wurden der Auswertung nach in Deutschland etwas mehr als 470.000 rein batteriebetriebene Autos (BEV) neu zugelassen. Gleichzeitig stieg der Fahrzeugbestand nur um knapp 400.000 Einheiten auf 1.013.009 BEV an. Damit ergibt sich eine Differenz von rund 76.000 E-Autos beziehungsweise 16,2 Prozent der Neuzulassungen, die nicht in den deutschen Fahrzeugbestand übergehen.

Zum Vergleich: Zwischen Januar und Dezember 2021 wurden rund 356.000 BEV neu zugelassen, während der Bestand um etwa 309.000 Autos anstieg. Die Differenz betrug zum damaligen Zeitpunkt knapp 47.000 E-Autos beziehungsweise 13,1 Prozent der Neuzulassungen. Es ist laut dem CAM davon auszugehen, dass der Großteil dieser Fahrzeuge nach Einzug der Förderprämie „Umweltbonus“ von bis zu 9000 Euro und einer Haltedauer von sechs Monaten ins Ausland weiterverkauft wurde.

Stichproben ausgewählter Automobilmarken offenbarten mitunter noch gravierendere Unterschiede zwischen den Neuzulassungen und den Zuwächsen im Fahrzeugbestand, berichten die Studienautoren. Bei Tesla fehlt demnach nahezu jede dritte Neuzulassung in der Elektro-Flotte. Wurden zwischen Oktober 2021 und September 2022 etwa 52.000 Modell des US-Herstellers beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angemeldet, so erhöhte sich der Bestand im gleichen Zeitraum um lediglich rund 36.000 Fahrzeuge. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 lag die Quote noch bei rund 18,5 Prozent. Aber auch deutsche Premiummarken weisen stark überdurchschnittliche Differenzen auf: Bei BMW (21,2 %), Audi (23,5 %) und Mercedes-Benz (19,4 %) fehlt rund jedes fünfte BEV im deutschen Fahrzeugbestand.

Günstigere Elektrofahrzeuge sind laut der Auswertung weniger betroffen. Die Differenz von Neuzulassungen und Fahrzeugbestand liegt bei Renault nur bei 9,1 Prozent. Auch die weiteren ausgewählten Volumenhersteller VW (13,9 %) und Hyundai (14,9 %) liegen unter dem Durchschnitt. Allerdings scheidet auch hier eine hohe Zahl von Elektrofahrzeugen im Jahr 2022 aus dem deutschen Fahrzeugbestand aus: Bei VW gehen etwa 7000 E-Autos verloren, bei Hyundai sind es 4300 und bei Renault 2800.

Diese Praktik dürfte seit 2023 deutlich unattraktiver sein. Durch die Reduzierung der Förderprämie von bis zu 9000 Euro auf nunmehr maximal 6750 Euro (beides inkl. Anteil der teilnehmenden Hersteller) sowie die Verlängerung der Mindesthaltedauer von sechs auf zwölf Monate sinken die Margen der auf den Export spezialisierten Händlerbetriebe. Für das Gesamtjahr 2022 geht das CAM nach konservativen Schätzungen davon aus, dass für die 76.000 im Bestand fehlenden BEV in etwa 380 Millionen Euro an staatlichen Fördergeldern aufgewendet wurden. Im Vorjahreszeitraum könnte die Summe circa 230 Millionen Euro betragen haben. Damit finanziere die Bundesrepublik den Markthochlauf der Elektromobilität in anderen Ländern in beträchtlichem Maße quer.

Studienleiter Stefan Bratzel: „Bei der Auslobung von Förderprämien und Steuervorteilen der Elektromobilität entstehen häufig unerwünschte Nebeneffekte bzw. nicht unerhebliche Marktverzerrungen. Das ist nicht immer vollständig zu verhindern. Aber wenn sich der legale Missbrauch jährlich auf höhere 3-stellige Millionenbeträge summiert, muss der Gesetzgeber schnell nachjustieren. Die politische Reaktionsgeschwindigkeit war in diesem Falle recht langsam. Mit der Verminderung der Elektroprämie und der Erhöhung der Mindesthaltedauer auf ein Jahr zu Beginn des Jahres dürfte die Attraktivität des prämienbegünstigten Exports von batterieelektrischen Fahrzeugen jetzt jedoch deutlich sinken.“