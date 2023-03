Tesla eröffnet drei neue Niederlassungen in Bayern

Tesla vergrößert das Angebot an Verkaufs- und Servicestandorten laufend, auch in Deutschland. Nun baut der US-Hersteller sein Netz an Niederlassungen in Bayern noch einmal deutlich aus: Mit den Tesla Centern in Augsburg (Gersthofen), Ingolstadt (Oberhaunstadt) und Fürth (Hardhöhe) wurden drei neue Standorte an strategisch wichtigen Punkten eröffnet.

Die neuen Tesla Center bieten Kunden und Interessenten regionalen Zugang zu Werkstattbetrieb, Fahrzeugauslieferungen, Beratung, Kauf und Testfahrten. Dabei ermöglicht der neue Standort in Fürth laut dem Elektroautobauer erstmalig die lokale großflächige Belieferung mit Neufahrzeugen für den Großraum Nürnberg.

Das Tesla Center Augsburg verstärke die Präsenz der Marke auf der wichtigen Achse München-Ulm, die Zweigstelle Ingolstadt (Artikelbild) erweitere das Netzwerk zwischen München und Nürnberg in nördlicher Richtung gezielt, heißt es weiter.

Neben den Münchner Niederlassungen in Freiham, Kirchheim und Parsdorf betreibt Tesla in Bayern aktuell bereits Standorte in Regensburg, Nürnberg und Neu-Ulm sowie das Auslieferungszentrum in Haag. Damit verfüge Bayern derzeit über das dichteste Tesla-Netzwerk Deutschlands.

Im Zuge des deutschlandweiten Infrastrukturausbaus verfolge man durch regionale Neueröffnungen abseits traditioneller Standorte in den deutschen Metropolregionen das Ziel gesteigerter Kundennähe und lokaler Präsenz, speziell in den Bereichen der Fahrzeugwartung sowie der Auslieferungen von Neufahrzeugen, erklärt Tesla. Für die neuen Standorte in Bayern sucht das Unternehmen noch Mitarbeiter.