Mitsubishi kündigt neun E- und Hybridmodelle bis 2028 an

Mitsubishi hat seinen Geschäftsplan für die nächsten Jahre vorgestellt. Der japanische Autohersteller gab dabei auch bekannt, sich stärker der Elektromobilität zuzuwenden. Bisher hat die Marke nur Plug-in-Hybride eingeführt und sich mit Blick auf mögliche reine Stromer bedeckt gehalten.

„Was die Produkte betrifft, wird Mitsubishi Motors weiterhin an der Elektrifizierung als Lösung für das globale Problem des Klimawandels arbeiten und dazu beitragen, CO2-Neutralität zu erreichen“, heißt es nun in einer Mitteilung. In den nächsten fünf Jahren sollen 16 neue Modelle eingeführt werden, darunter neun mit Elektroantrieb.

Laut der Folie einer Präsentation mit größtenteils verdeckt gezeigten geplanten Fahrzeugen arbeitet Mitsubishi an vier nur mit Batterie betriebenen neuen Modellen: einem SUV, einem Pick-up-Truck sowie zwei nicht näher beschriebenen kleineren Modellen in Kooperation mit der Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Zu den angekündigten neun (teil-)elektrischen Baureihen gehört bereits der schon verfügbare Plug-in-Hybrid-Crossover ASX. Den Kleinwagen Colt bietet die Marke der Folie nach zukünftig ebenfalls mit Hybridsystem an.

Bis 2030 will Mitsubishi die Hälfte seiner weltweiten Verkäufe mit Elektroautos erzielen. 2035 soll das Angebot komplett aus Elektroautos, Plug-in-Hybriden und Hybriden bestehen. Dafür investiere man unter anderem in die Forschung und Entwicklung „aggressiver“, so das Unternehmen. Mitsubishi plant außerdem Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 1,45 Milliarden Euro in die Beschaffung von Batterien, um das E-Fahrzeug-Verkaufsziel im Jahr 2030 zu erreichen.

Die weitere Elektrifizierung des Angebots ist Teil des Bestrebens von Mitsubishi, bis 2030 die CO2-Emissionen von Fahrzeugen um 40 Prozent und die betrieblichen CO2-Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren.

Das Unternehmen erklärte in seiner jüngsten Mitteilung auch, die Kooperation innerhalb von Renault-Nissan-Mitsubishi ausbauen zu wollen. Das hatten die beiden Partner bereits im Februar mitgeteilt.