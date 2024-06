Togg bereitet offenbar Expansion in weitere Länder Europas vor

Der türkische Elektroautobauer Togg will laut Berichten in Europa ab Ende 2024 Vorbestellungen für seinen Debütstromer T10X einsammeln. Bisher wird das SUV nur in der Türkei ausgeliefert. Zweiter Markt soll im Herbst zunächst Deutschland werden, anschließend soll die Expansion weitergehen.

In welchen europäischen Ländern Togg Fuß fassen will, geht aus den aktuellen Berichten nicht hervor. Dafür wird preis gegeben, dass Togg an einem kleineren Elektro-SUV mit dem Namen T8X arbeiten soll, das im kommenden Jahr gezeigt werden könnte.

Mit dem T10F hatte die türkische Elektroauto-Marke Anfang des Jahres bereits ein weiteres Modell in Aussicht gestellt. Die für 2025 vorgesehene Limousine war im Januar auf der CES als seriennaher Prototyp zu sehen. Laut Türkiye Today soll die Limousine in der Türkei ab Ende 2024 bestellbar sein.

Sein Debütmodell T10X übergibt Togg in der Türkei seit Sommer 2023 an Kunden. Zum Preis des Elektroautos auf dem deutschen Markt gibt es noch keine Angaben. In der Türkei startet das E-SUV bei 1,4 Millionen Lira oder umgerechnet aktuell etwa 40.000 Euro. Für diesen Preis gibt es das Basismodell mit einem 160 kW (218 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse und einer 52,4 kWh großen Batterie für 314 Kilometer WLTP-Reichweite.

Es gibt auch eine 88,5-kWh-Batterie, mit der die WLTP-Reichweite auf bis zu 523 Kilometer steigen soll. Das große Akkupaket mit Heckantrieb gibt es gegen Aufpreis mit der sogenannten V2-Ausstattung, während die kleinere Batterie nur mit der V1-Ausstattung geliefert wird.

An Togg sind große türkische Unternehmen beteiligt: der Mischkonzern Anadolu, der Telekomanbieter Turkcell, der Nutzfahrzeughersteller BMC, der TV-Geräteproduzent Zorlu und die Istanbuler Kök Group halten je 19 Prozent. Auch die türkische Industrie- und Handelskammer ist an Bord. Mit dem Partner Farasis Energy will Togg zukünftig auch Batterien in der Türkei herstellen.

Bis 2030 hat Togg vor, die Produktion auf eine Million Elektroautos pro Jahr hochzufahren. Die dazu geplanten Fahrzeuge unterschiedlichen Formats werden auf einer gemeinsamen Plattform vom Band rollen.