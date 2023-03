Škoda plant bis 2026 drei neue Elektroautos, weitere sollen folgen

Škoda hat im Rahmen der Präsentation der Geschäftszahlen für das Jahr 2022 seine Pläne für die Zukunft betont. Die tschechische Volkswagen-Tochter arbeitet an mehreren neuen Elektroautos. Das Unternehmen wird zudem künftig noch mehr Batteriesysteme für den Mutterkonzern produzieren.

Man habe wichtige Maßnahmen ergriffen, um sich zukunftssicher aufzustellen, erklärt Škoda. Das Unternehmen treibe die Internationalisierung voran, beschleunige seine E-Mobilitätsoffensive und habe einen neuen Markenauftritt präsentiert. Gleichzeitig werde die Internationalisierungsstrategie weiter vorangetrieben, unter anderem in diesem Jahr mit dem Eintritt in den Wachstumsmarkt Vietnam. Außerdem stärke man die Präsenz in Südostasien und baue die Geschäftsaktivitäten im Mittleren Osten aus.

Zudem fokussiert sich Škoda auf den Ausbau der Elektromobilität im tschechischen Heimatmarkt. Im Mai 2022 hat das Unternehmen die Produktion von Batteriesystemen für Volkswagens Elektroauto-Konzernbaukasten MEB im Werk Mladá Boleslav aufgenommen. Mit einer zweiten Produktionslinie sollen die Produktionskapazitäten auf 1500 Einheiten pro Tag steigen. Die in Mladá Boleslav produzierten MEB-Batteriesysteme kommen in Modellen von Škoda, Volkswagen, Audi und Seat zum Einsatz. Mladá Boleslav ist in Europa der einzige Standort außerhalb Deutschlands, an dem Batteriesysteme für MEB-Fahrzeuge produziert werden.

Von der als SUV und SUV-Coupé erhältlichen aktuellen Elektroauto-Familie Enyaq iV lieferte der Hersteller im zurückliegenden Jahr 53.700 Einheiten aus. Bis 2026 will Škoda drei neue nur mit Strom fahrende Modelle auf den Markt bringen, weitere sollen folgen. Ziel sei es, den Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Auslieferungen in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent zu steigern und bis 2027 insgesamt 5,6 Milliarden Euro in die Elektromobilität zu investieren.

„Wir stellen das Unternehmen zukunftssicher auf und bringen uns in Position, um unseren Kunden weiterhin attraktive und hoch effiziente Modelle anzubieten – sowohl mit batterieelektrischem Antrieb als auch mit Verbrennungsmotor“, so Škoda-Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer. Als nächste Vollstromer werden ein Siebensitzer-SUV, ein kompaktes SUV und ein Kleinwagen erwartet.

Nachhaltigkeit im Fokus

Für eine nachhaltige Produktion setzt Škoda in seinen Modellen zunehmend auf wiederverwertbare Materialien. „Darüber hinaus hat sich das Unternehmen dem Recycling von Hochvoltbatterien aus seinen E-Fahrzeugen verschrieben und wird seine drei Werke in der Tschechischen Republik bis Ende des Jahrzehnts klimaneutral betreiben“, heißt es.

Für seine Flotte hat sich der tschechische Automobilhersteller zum Ziel gesetzt, die Emissionen bis 2030 um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 2020 zu reduzieren. Das E-Mobilitäts-Ziel ist es, „die gesamte elektrische Produktpalette anzubieten, vom Einstiegsmodell bis zum geräumigen Familienfahrzeug“, und den Elektroauto-Anteil an den Auslieferungen in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent zu steigern. Dafür will Škoda bis 2027 insgesamt 5,6 Milliarden Euro in die E-Mobilität und weitere 700 Millionen Euro in Digitalisierung investieren.