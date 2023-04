Produktion des BMW iX2 startet 2023

Im BMW-Werk Regensburg wird in diesem Jahr ein zweites Elektroauto-Modell der bayerischen Marke in Produktion gehen. Nachdem dort im Herbst 2022 die Serienfertigung des kleinen SUV iX1 startete, rollt ab Ende 2023 auch die vollelektrische Version des Crossover-SUV iX2 in Regensburg vom Band.

Bis dahin will BMW am Standort rund 500 neue Mitarbeiter fest einstellen und über 350 Millionen Euro in die Fahrzeugproduktion investieren. In welche Bereiche der Fertigung die Investitionen fließen, teilt das Unternehmen nicht mit. Das Werk soll aber insbesondere für eine steigende Anzahl an E-Autos vorbereitet werden. Im ersten Quartal 2023 sei schon jedes fünfte im Werk Regensburg gefertigte Auto ein Batteriewagen gewesen.

Die Technik sollte sich der iX2 mit dem iX1 teilen, der zum Start ab 55.000 Euro mit zwei Antriebseinheiten an der Vorder- und an der Hinterachse erhältlich ist. Die Gesamtleistung beträgt einschließlich eines temporären Boosts 230 kW/313 PS. Damit geht es aus dem Stand in 5,7 Sekunden auf 100 km/h. Die flach im Fahrzeugunterboden angeordnete Hochvoltbatterie ermöglicht gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von 438 Kilometern.

In Regensburg werden von BMW neben Elektroautos auch die dazu erforderlichen Hochvoltbatterien zusammengebaut. Die E-Komponentenfertigung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fahrzeugwerk umfasst eine Fertigungsfläche von rund 45.000 Quadratmetern. Seit der Inbetriebnahme im Herbst 2022 haben die rund 600 Mitarbeiter nach Angaben des Unternehmens rund 30.000 Hochvoltbatterien für die Regensburger Fahrzeugproduktion montiert.

Das Werk hatte bereits im April 2021 mit dem Lackieren von Batteriezellen begonnen. Im Herbst 2022 startete dann die komplette Montagelinie für Hochvoltbatterien. Die von Zulieferern stammenden Batteriezellen werden dabei zunächst vorbehandelt und lackiert, dann zu Batteriemodulen montiert und schlussendlich zu Hochvoltbatterien verbaut.

„Die enge Anbindung der Komponenten- an die Fahrzeugproduktion ist Teil unserer Strategie. Innerhalb von weniger als zwei Jahren haben wir unser Komponentenwerk in der Leibnizstraße komplett für die Elektromobilität umgebaut“, sagt Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion bei der BMW Group.