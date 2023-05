Auswertung: Die meistgesuchten Elektroautos der Welt im Jahr 2022

Das britische Energieunternehmen Gridserve hat durch die Auswertung von Google-Suchen im vergangenen Jahr ermittelt, an welchem Elektroauto das Interesse am größten war.

In den meisten Ländern war das Edel-SUV Lexus RZ das meistgesuchte Modell, es führt die Rangliste in 47 Ländern weltweit an. Das zweitplatzierte Elektroauto ist die Mittelklasselimousine Tesla Model 3, die in 35 Ländern an der Spitze liegt, gefolgt vom Crossover Kia EV6 in 15 Ländern.

Bei der Analyse der Ergebnisse nach Gesamtzahl der Suchanfragen in allen Ländern stellt sich das Model 3 als klarer Gewinner heraus. Das US-Elektroauto verzeichnete 2022 knapp 20 Millionen Suchanfragen (19.989.872), etwa vier Millionen mehr als der zweitplatzierte Kia EV6 (15.815.185) aus Südkorea. Auf Platz drei folgt mit dem SUV Model Y ein weiterer mittelgroßer Tesla (13,908,451). Mit der Oberklasselimousine Model S (Platz 5/11.459.099) und dem großen SUV Model X (Platz 7/9.535.778) finden sich zwei weitere Teslas in den Top 10.

Der erste deutsche Vollstromer in der Liste der zehn meistgesuchten Elektroautos 2022 ist die Sportlimousine Porsche Taycan (10.511,286). Komplettiert wird die Aufstellung mit einem weiteren deutschen E-Auto: der Mittelklasse-Limousine BMW i4 (7.063.510) auf dem letzten Platz.

Das Tesla Model 3 ist der Auswertung zufolge in Europa, Nordamerika und Ozeanien 2022 das meistgesuchte Elektroauto gewesen. Kumuliert machte das Interesse an dem Wagen in diesen Regionen allein (17.654.842 ) 88 Prozent der weltweiten Suchanfragen für das Fahrzeug aus.

Die Autofahrer in Asien interessierten sich jedoch am meisten für den Tata Nexon EV (2.405.640), während die Afrikaner den Lexus RZ (454.390) am interessantesten fanden. Südamerikanische Autofahrer suchten am häufigsten Informationen zum Porsche Taycan (884.310).

Anhand der Suchdaten von Juli bis Dezember 2022 prognostiziert Gridserve, dass in diesem Jahr Volvos neues Flaggschiff EX90 das meiste Interesse bei Google auf sich ziehen wird. Das große SUV habe im zweiten Halbjahr 2022 in 29 Ländern das meiste Wachstum bei den Suchanfragen verzeichnet.