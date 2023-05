Arals E-Mobilitäts-Vorstand glaubt an Zukunft der Tankstellen

Arals Vorstand für Elektromobilität Alexander Junge hat in einem Interview mit t-online.de über die Zukunft von Tankstellen auf dem Weg zur Elektromobilität gesprochen. Mit Blick auf das von der EU für 2035 beschlossene Aus für Pkw mit CO2-Ausstoß sagte er: „Die Tankstelle wird definitiv danach noch bestehen, aber sie wird anders aussehen müssen und andere Funktionen übernehmen.“

Der Manager verwies auf ein Pilotprojekt in Berlin, wo Aral gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben die Tankstelle als „Mobilitätshub“, also als Knotenpunkt, an dem zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln gewechselt werden kann, testet. Im Umfeld gibt es dann noch Einkaufsmöglichkeiten und weiterhin Dienstleistungen wie Autowäsche. „Schließlich wollen auch E-Autos gewaschen werden. Und es wird natürlich auch viel mehr Ladestationen für diese E-Autos geben“, erklärte Junge.

Aral will laut dem E-Mobilitäts-Vorstand an allen Tankstellen, an denen es sinnvoll möglich ist, „Ultraschnellladesäulen“ installieren. Der Ausbau gehe schnell voran: Im Dezember seien es 1300 Ladepunkte deutschlandweit gewesen. Mittlerweile seien es rund 1500, bis Ende des Jahres solle diese Zahl verdoppelt werden. Dafür investiere das Unternehmen bis zu 100 Millionen Euro.

Die besonders schnellen Ladesäulen von Aral bieten die Möglichkeit, innerhalb von zehn Minuten das Elektroauto wieder auf eine Reichweite von rund 350 Kilometern aufzuladen. Allerdings schaffen viele Modelle das technisch noch nicht. Momentan bräuchten Kunden im Durchschnitt etwa 25 Minuten, berichtete Junge. „Wir glauben aber dennoch, dass im Ultraschnellladen die Zukunft liegt, denn nur wenn Laden so schnell geht wie Tanken können wir größere Kundengruppen dafür gewinnen.“

„100.000 bis 150.000 öffentliche Ladesäulen reichen“

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat den Bedarf an Ladepunkten mit bis zu einer Million beziffert. Die Bundesregierung hat das Ziel von einer Million öffentlicher Ladestationen bis 2030 formuliert. Mit den heute verstärkt montierten Ultraschnellladelösungen geht Junge davon aus, dass es weniger Ladesäulen braucht. Er glaubt, dass 100.000 bis 150.000 öffentliche Ladesäulen ausreichen, denn es kämen auch noch viele private Ladepunkte hinzu.

Der Besuch einer Tankstelle sei mit einem Elektrofahrzeug nicht mehr zwingend nötig, so der Aral-Manager. Das Unternehmen habe deswegen sein Angebot angepasst und biete auch Firmenkunden Ladesäulen für ihre Stellplätze an. Gleichzeitig sehe man aber auch, dass der Bedarf an Unterwegsversorgung steigt. So sei 2022 die Anzahl der verkauften Kilowattstunden an den Aral-Tankstellen im zweiten Halbjahr bereits doppelt so hoch wie im ersten gewesen. Die E-Autofahrer schätzten die Tankstelle also weiterhin.

Tankstellen seien praktisch, sicher und böten eine Toilette, so Junge. „Wir haben mittlerweile über 800 Rewe-To-Go-Shops in Betrieb. Das wird von den Kunden sehr gut angenommen und ist ein bedeutendes Wachstumsfeld für uns.“ Viele Leute kämen nur zum Einkaufen, auch wenn sie noch gar nicht wieder tanken müssen. Darüber hinaus seien die Tankstellen gut ausgeleuchtet und es gebe Personal, das bei Fragen helfen kann. Das zögen viele Kunden den Ladesäulen im verlassenen Industriegebiet vor. Außerdem könnten sie sich beim Laden einen Kaffee, gekühlte Getränke oder ein belegtes Brötchen kaufen.

Von der Politik wünscht sich Junge „sinnvolle Regelungen“. Betreiber könnten beispielsweise Ladesäulen ohne Genehmigung bauen, aber zum ultraschnellen Laden brauche es fast immer Trafos – und die seien bisher nicht genehmigungsfrei. Damit werde die Genehmigungsfreiheit der gesamten Ladestation ausgehebelt. Würde das geändert, könnte Aral den Ausbau deutlich beschleunigen.

Der Koalitionsausschuss hat kürzlich beschlossen, dass jede Tankstelle einen Ladepunkt erhalten soll. Eine solche Versorgungsauflage sei „ein ungeeignetes Instrument“, meinte Jung. Das Handeln der Regierung erinnere an Planwirtschaft. „Als Betreiber wollen wir so viele Tankstellen wie möglich mit Ladesäulen ausstatten, aber an manchen gibt es schlicht ein Platzproblem.“ Aral könne die Auflage also nicht erfüllen, daher wäre es sinnvoller, entweder keine hundert Prozent vorzuschreiben oder das Einrichten von Ladepunkten außerhalb von Tankstellen – etwa bei Supermärkten oder Shoppingcentern – in die Berechnung einfließen zu lassen.