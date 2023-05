Umfrage: Ladeinfrastruktur kommt im Tourismus gut an

Gemeinsam mit dem Deutschen Tourismusverband e.V. (DTV) hat die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur eine Umfrage unter den Akteuren im Deutschlandtourismus zu Ladeinfrastruktur im Tourismus durchgeführt.

Von allen Betrieben, die mitteilten, über eigene Parkflächen zu verfügen, gaben 42 Prozent an, bereits über Ladeinfrastruktur für Gäste, Mitarbeitende oder die allgemeine Öffentlichkeit zu verfügen. Der Großteil verfügt über einen Ladepunkt, einige über zwei Ladepunkte, wenige haben mehr Ladepunkte installiert. 38 Prozent aller befragten Betriebe planen Ladeinfrastruktur aufzubauen oder die bestehende zu erweitern.

Mehr als die Hälfte (51 %) der Betriebe, die die Frage nach der Häufigkeit der Nutzung ihrer Ladeinfrastruktur beantwortet haben, gaben an, dass diese „mehr als einmal pro Woche“ (16 %), „täglich oder fast täglich“ (23 %) oder „mehrmals täglich“ (13 %) benutzt wird.

Gefragt wurde auch nach der installierten Ladeleistung der bestehenden Ladepunkte. Beim Großteil der Betriebe, die die Frage beantwortet haben, liegt die Ladeleistung zwischen 3,7 bis 22 kW (73 %). Bei jeweils rund 10 Prozent sind es bis zu 3,7 kW oder 22 bis 50 kW pro Ladepunkt, rund 4 Prozent bieten mindestens einen Ladepunkt mit mehr als 50 kW Leistung. Eine weitere Frage nach der zukünftig geplanten Ladeinfrastruktur zeigte, dass der Trend zu höheren Ladeleistungen geht. 13 Prozent planen Ladepunkte mit 50 kW Leistung oder mehr, davon planen rund 4 Prozentpunkte mit 150 kW Leistung oder mehr.

Die genannten Gründe für den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Tourismus-Betrieben waren: „Gehört heutzutage zum Standard“ (64 %), „Aus Gründen des Umweltschutzes“ (58 %), „Zur Kundengewinnung/Kundenbindung“ (56 %) und „Wurde von Gästen nachgefragt“ (31 %).

Der am häufigsten genannte Grund gegen den Aufbau war eine „zu geringe Nachfrage bei unseren Gästen“ (53 %). Auch „fehlende finanzielle Mittel“, „fehlende Fachkenntnis für Planung und Umsetzung“ oder „fehlende Förderung“ wurden häufiger genannt.

„Ladeinfrastruktur entscheidend für Erfolg der E-Mobilität“

„Der Aufbau von Ladeinfrastruktur an touristischen Standorten ist entscheidend für den Erfolg der Elektromobilität in Deutschland“, so Johannes Pallasch, Sprecher des Leitungsteams der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. „Die Umfrageergebnisse geben uns wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Herausforderungen von touristischen Betrieben beim Aufbau von Ladeinfrastrukturen für Elektroautos. So können wir gezielte Strategien und Maßnahmen entwickeln, um den Ausbau von Lademöglichkeiten an touristischen Standorten besser zu unterstützen. Dazu zählt die Optimierung von Förderprogrammen sowie die Bereitstellung von Wissen und von Informationen, um technische und finanzielle Hürden zu überwinden. So können wir gemeinsam das Angebot von Ladestationen kontinuierlich erweitern.“

„Das Bewusstsein für nachhaltiges Reisen wächst kontinuierlich und die Nachfrage nach nachhaltigen Reisen zieht deutlich an“, so Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes. „Da der Pkw das Hauptverkehrsmittel für die Urlaubsreise in Deutschland ist, ist es wichtig und richtig, dass eine attraktive und ausreichende Ladeinfrastruktur in den Destinationen und Betrieben dem Gast vorgehalten wird. Mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung haben wir ein Instrument, welches den Ausbau im Deutschlandtourismus beschleunigt. Die Umfrageergebnisse liefern uns wichtige Erkenntnisse für die nächsten Schritte und Umsetzungsmaßnahmen.“